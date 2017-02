"Il manque un cap à l'OM" : le constat lucide d'Andoni Zubizarreta

Rome ne s'est pas faite en un jour, Marseille non plus. C'est le sens du discours tenu ce jeudi par Andoni Zubizarreta dans L'Equipe, quatre mois après sa nomination en tant que nouveau directeur sportif de l'OM. Chargé de gérer les transferts en période de mercato, "Zubi" a aussi pour mission de structurer et développer le club marseillais. Un chantier immense, qui va prendre du temps.

Une cohésion à renforcer

"À Marseille, j'ai trouvé des choses qui étaient développées, des gens qui travaillent très bien mais il manque comme un cap, une direction commune pour que tout fonctionne au mieux, note sans langue de bois le Basque dans le quotidien. Ici, il manque du lien entre les différentes composantes. Entre la formation et le club, entre la formation et l'équipe première, entre l'équipe première et le club, entre le secteur de recrutement et la formation... Il y a beaucoup de pièces qui, parfois, ne sont pas bien connectées. On peut l'améliorer et ç'a été le début de mon travail à l'OM - en plus du mercato hivernal."

Andoni ZubizarretaAFP

Un centre d'entraînement à améliorer

Un manque de cohésion et de liant qu'il explique par plusieurs facteurs, dont notamment la structure-même du centre d'entraînement marseillais, pas assez fonctionnel et développé à son goût : "Ce qui m'a le plus surpris, au niveau interne, c'est que notre centre de formation n'a pas de stade où il peut jouer, un ou plusieurs terrains pour les catégories inférieures, relève-t-il. Quand je venais à la Commanderie le samedi ou le dimanche matin, ça me surprenait beaucoup de n'y trouver personne. Habituellement, c'est justement là qu'il y a le plus de mouvements, avec des enfants, des matches, des équipes..."

Une identité à trouver

Une déclaration qui entretient l'idée d'un possible départ de la Commanderie à moyen terme et la création d'un nouveau centre d'entraînement plus grand, type Cité sportive Joan Gamper, qui a remplacé depuis 2011 à Barcelone la célèbre Masia : "On doit tirer le maximum des structures dont on dispose, et on a celles-ci. Mais je dirais que c'est quelque chose qui permet d'unir des projets." concède Zubi, qui se défend toutefois d'être à Marseille pour reproduire et copier ce qu'il a fait en Espagne : "C'est le projet de l'OM, pas celui du Barça, a-t-il insisté dans un autre entretien accordé à l'AFP. Les modèles sont comme les systèmes de jeu, on ne peut jamais les décalquer à 100%". Mais on peut évidemment s'en inspirer.