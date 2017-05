Bielsa, Jardim, Favre... Vers une valse des entraîneurs cet été en Ligue 1 ?

Ils vont s’en aller

Lille

Il est le premier à l’avoir annoncé. Franck Passi, entraîneur du LOSC depuis le début de l’année civile a réussi sa mission de maintenir le club. Ancien adjoint de Marcelo Bielsa à l’OM, le natif de Bergerac quittera la fonction d’entraîneur principal du club nordiste au profit de son mentor. Deux options s’offrent à lui : continuer à servir au domaine de Luchin en retrouvant son rôle d’adjoint de Bielsa, même si cette hypothèse est peu probable, ou retrouver un banc ailleurs, puisqu’il a des contacts "en Ligue 1, en Espagne et en Belgique". De son côté, Marcelo Bielsa devrait arriver à Lille lundi.

Montpellier

Autre certitude, Jean-Louis Gasset, fidèle adjoint de Laurent Blanc, est lui aussi parvenu à maintenir Montpellier, pourtant dans une situation délicate à son arrivée en cours de saison. Il a annoncé le 12 mai dernier qu’il quitterait le club en fin de saison, "sa mission (étant) terminée". Il sera remplacé par Michel Der Zakarian, actuel coach de Reims. Sa décision de quitter le MHSC signifie-t-elle que Laurent Blanc est sur le point de reprendre du service ? Peut-être bien…

Saint-Etienne

Après sept ans de bons et loyaux services à la tête de l’équipe première, Christophe Galtier et l’AS Saint-Etienne ont annoncé la fin de leur collaboration il y a quelques jours. Fêté à Geoffroy-Guichard pour la réception du PSG, le Marseillais de naissance a reçu l’hommage de ses supporters, de son effectif, et même des joueurs parisiens. Pour le remplacer, le Suisse Fabio Celestini (Lausanne) est en pole.

Ils pourraient partir

Monaco

Tout juste auréolé de son premier titre de champion de France avec l’AS Monaco, dont il fut le grand architecte, Leonardo Jardim est un homme convoité. L’Inter Milan aurait même approché son entourage pour lui proposer un contrat généreux. L’ancien coach du Sporting, sous contrat avec l’ASM jusqu’en 2019, serait en plein doute quant à son avenir : "On va parler dans la semaine avec Vadim (Vasyliev)". Le président de l’ASM a lui annoncé qu’une prolongation de contrat serait proposée au coach.

FavreFrom Official Website

Nice

Lui aussi à la cote. Auteur d’une saison remarquable avec Nice après avoir effectué un travail tout aussi honorable avec le Borussia Mönchengladbach ces dernières années, Lucien Favre est très apprécié en Allemagne et plus particulièrement à Dortmund. Et si le directeur sportif du Borussia a démenti tout contact, il semblerait que ce soit davantage pour laisser Thomas Tuchel préparer la finale de la Coupe d’Allemagne du 27 mai l’esprit tranquille. Une information du média allemand Der Westen indique que Monaco penserait également au technicien suisse en cas de départ de Jardim.

Ils devraient rester

Caen

Maintenu en Ligue 1 grâce à un but de Rodelin dans les arrêts de jeu face au PSG, samedi, Patrice Garande avait la mine des beaux jours à l’issue de la rencontre. Au micro de Canal+, il a fait part de son avenir, qu’il imagine dans le club qu’il entraîne depuis 2012 : "J’ai encore un an de contrat. L’envie est là, je pense que je serai là, sauf si le président ne veut plus de moi mais ce n’est pas ce qu’il m’a dit."

PSG

Au PSG, rien n’est jamais certain lorsque l’on est entraîneur. Demandez à Laurent Blanc, débarqué quelques semaines après avoir été prolongé, la saison dernière. Mais cette fois, et malgré la perte du titre de champion de France et la claque face au Barça en 8e de finale retour de la Ligue des champions, Paris devrait jouer la carte de la stabilité en conservant son technicien basque. En conférence de presse, avant le dernier match de Ligue 1, l’ancien coach de Séville a déclaré que "le club (lui) a démontré sa confiance pour continuer à travailler. Et on pense à l’an prochain : le premier objectif sera de gagner le championnat."

Lyon

Pris en grippe par une partie des supporters lyonnais, qui lui reprochent notamment de trop nombreux changement de système et de charnière centrale au cours de la saison, Bruno Genesio peut toutefois compter sur le soutien de son président Jean-Michel Aulas : "Il n’y a aucune raison d’imaginer un changement". Le président de l’OL compte plutôt améliorer "la partie recrutement et conseil". Mais attention, Aulas avait apporté son soutien à Hubert Fournier à de nombreuses reprises fin 2015… avant de le débarquer quelques jours plus tard.

Nantes

Dans le football, prolonger ne veut pas forcément dire rester. Désormais sous contrat avec Nantes jusqu’en 2020, Sergio Conceiçao, auteur d’une formidable deuxième partie de saison avec les Canaris depuis sa prise de fonction, devrait rester en poste. Mais le FC Nantes n’est pas à l’abri de devoir composer avec une offre d’un club plus important pour son entraîneur dans les semaines à venir.

Guingamp

Contacté par Saint-Etienne en remplacement de Christophe Galtier, Antoine Kombouaré devrait rester en Bretagne, où il se dit très content. L’ancien coach du PSG entend honorer son contrat à Guingamp et a affirmé être déjà au travail pour la prochaine saison.

Sauf surprise, ils vont rester

A moins d’un improbable retournement de situation, comme en offre parfois le football, les entraîneurs suivant devraient rester en poste. Arrivé cet hiver à la tête du "OM Champions project", Rudi Garcia est parvenu à qualifier l’OM pour la C3. De son côté, malgré l’irrégularité des Girondins cette saison, Jocelyn Gourvennec a posé sa patte sur son effectif. Bordeaux pourrait même être européen si le PSG gagne la Coupe de France.

Côté Toulouse, malgré "la déception" de la saison, Pascal Dupraz devrait rester en poste, tout comme Christian Gourcuff à Rennes, et Stéphane Moulin à Angers. Les deux entraîneurs promus la saison dernière et qui ont assuré le maintien de leur club vont aussi rester en poste : à Metz, Philippe Hinschberger a prolongé jusqu’en 2019 alors qu’Olivier Dall’Oglio a réalisé une belle saison à Dijon.