L'ASM franchit la barre des 100 buts et s'ancre dans l'Histoire

La Ligue 1 vit décidément une période dorée au plan statistique. Les compteurs se sont affolés sous le PSG version QSI ces dernières années, avec de multiples records historiques à la clé. Mais Monaco vient, au cours de cette campagne 2016/2017, de se mettre au diapason parisien. Dimanche soir, lors de sa large victoire face à Lille (4-0), l'ASM ne s'est pas seulement quasiment assurée son huitième titre national. Elle a également franchi le cap symbolique des 100 buts en une saison.

Avant ce 36e match de leur saison en Ligue 1, les joueurs de Leonardo Jardim avaient inscrit 98 buts. Radamel Falcao et Bernardo Silva, en première période, ont permis à leur club de passer à un total à trois chiffres. Du jamais vu pour l'ASM, qui n'avait même jamais atteint les 80 buts. Le record du club datait de 1978, lorsque les Monégasques avaient fini avec 79 réalisations au compteur. Un total proprement explosé cette saison.

102 buts, comme le PSG 2016

Mais au-delà de la maison rouge et blanche, il s'agit également d'un évènement à l'échelle du Championnat de France. Ce n'est en effet que la cinquième fois qu'une équipe marque au moins 100 buts dans une même saison. Lille avait été la première, en 1949 (102 buts), suivi du Racing Paris et de Reims, tous deux en 1960. Parisiens et Champenois trônent d'ailleurs en haut de cette hiérarchie historique, avec respectivement 118 et 109 buts. Puis le Paris Saint-Germain avait transformé ce trio en quatuor l'an dernier avec 102 buts.

Alors qu'il avait fallu attendre 56 ans pour voir à nouveau une équipe franchir les 100 buts, il y en aura donc eu deux en deux saisons avec le PSG et Monaco. Le futur champion de France 2017 devrait même finir seul sur le podium puisque, en battant finalement Lille 4-0, les Azuréens ont porté leur total à 102 buts, comme le PSG 2016 et Lille 1949. Sauf anémie brutale contre Saint-Etienne (match en retard) et Rennes (38e journée), Monaco devrait dépasser ce duo.

Le record de buts sur une saison

1. Racing Club Paris – 118 (1960)

2. Reims – 109 (1960)

3. Lille – 102 (1949)

3. Paris SG – 102 (2016)

3. Monaco – 102 (2017)

6. Marseille – 95 (1949)

7. Sochaux – 94 (1935)

7. Marseille – 94 (1971)

9. Metz – 93 (1947)

9. Racing CP – 93 (1961)

Par ailleurs, les Monégasques ont établi une autre marque impressionnante dimanche soir. Et là, il s'agit bel et bien d'un record absolu : ils ont marqué au moins un but pour la 30e fois consécutive en Ligue 1. Le collectif monégasque égale le vieux record détenu depuis… 79 ans par l'Olympique de Marseille. Quand on vous dit que les compteurs ne cessent de s'affoler...