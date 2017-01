L'OM a officialisé le retour de Payet au club pour quatre ans et demi

Un an et demi après son départ, Dimitri Payet portera de nouveau le maillot de l'Olympique de Marseille. Après des semaines de tractations et un conflit ouvert entre le joueur et West Ham, l'OM a officialisé dimanche soir le retour de l'international français. Ce dernier a passé avec succès sa visite médicale. Le montant du transfert est estimé à 25 millions de livres, soit 29,3 millions d'euros. A 29 ans, l'ancien Hammer s'est engagé pour une une durée de quatre ans et demi.

Dimitri Payet a gagné le bras de fer engagé avec ses dirigeants. Décidé à retrouver Marseille, le joueur n'a pas caché sa volonté à West Ham cet hiver. Et sa situation en Angleterre était devenue intenable en l'espace de quelques semaines. Malmené par les supporters, il n'a plus porté le maillot du club depuis le 2 janvier dernier. Le discours des Hammers, et de Slaven Bilic en particulier, a été ferme pendant de longs jours mais l'idée d'un départ a petit à petit fait son chemin. West Ham s'est d'abord couvert, en recrutant un remplaçant en la personne de Robert Snodgrass, avant de finalement accepter l'offre olympienne.

Payet après Evra et Sanson

Pour Marseille, qui a plusieurs fois augmenté son offre, c'est un très gros coup. Dans la lignée des nouvelle ambitions de son propriétaire, Frank McCourt, le club n'a pas hésité à mettre le prix pour celui qui souhaitait aussi ardemment revenir sur la Canebière. La preuve, les 30 millions d'euros déboursés feront de Dimitri Payet le joueur le plus cher de l'histoire du club, devant Lucho, recruté en 2009 contre 22 millions d'euros. A l'été 2015, Payet avait quitté la cité phocéenne contre 15 millions d'euros.

C'est la troisième recrue enregistrée par l'actuel cinquième de la Ligue 1 cet hiver après Patrice Evra et Morgan Sanson. Payet reconstituera d'ailleurs avec l'ancien de la Juventus le côté gauche de l'équipe de France aligné par Didier Deschamps lors de l'Euro 2016. Avec ces trois joueurs, dont deux internationaux, Marseille prouve qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. Dimitri Payet est attendu comme le dépositaire du jeu de sa nouvelle équipe. Il pourrait prouver très vite sa capacité à se réadapter à l'OM. Selon RMC, il pourra être qualifié dès le match de mardi au Vélodrome en Coupe de France.