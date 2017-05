La polémique Verratti, le talent de Monaco, les vertus de Metz : les tops et les flops de samedi

Les tops

Le contre d'école de Monaco

Une intervention défensive bien sentie de Jemerson, une relance inspirée de Fabinho, un enchaînement magique de Thomas Lemar avec un contrôle de la tête en pleine course et un centre parfait pour Bernardo Silva à la conclusion, de la tête, de ce contre d'école : Monaco a signé un petit chef-d'œuvre pour s'offrir le break à Nancy. Un but qui résume à la fois le talent collectif et individuel de l'équipe de Leonardo Jardim, toujours plus proche d'un titre qu'elle mériterait amplement.

Vercoutre a tenu la baraque

Il n'a pas toujours été à la fête cette saison. Mais face à Toulouse, Rémy Vercoutre a su être présent au bon moment. Avec Ivan Santini, auteur du seul but de la rencontre, le gardien caennais a été l'autre grand protagoniste de la victoire du SMC au Stadium en multipliant les parades, à l'image d'une intervention spectaculaire sur son ancien coéquipier Andy Delort en toute fin de première période. Le portier de 36 ans a été déterminant dans ce succès, qui pourrait bien être décisif pour la course au maintien.

Les vertus de Metz

Les Lorrains n'en menaient pas large au soir de la 34e journée après une lourde défaite à Lorient (5-1), la quatrième en cinq matches en avril. Mais Metz a su se remobiliser pour enchaîner avec deux victoires, une dans le derby face à Nancy (2-1) et une autre, pleine de réussite, samedi pour assurer son maintien à Lille (0-2). Où les Grenats ont aussi fait parler leur solidarité collective, leur discipline tactique, et du talent à l'image d'une belle action conclue par Renaud Cohade sur le deuxième but. Autant de vertus qui permettront à Metz d'être encore en L1 la saison prochaine.

Salibur-Briand, au bonheur de Guingamp

L'un n'allait pas sans l'autre face à des Dijonnais dépassés. Jimmy Briand et Yannis Salibur, auteurs d'un doublé chacun, ont régalé le public, mais ils se sont surtout régalés eux-mêmes. Salibur a offert sur un plateau le premier but à Briand et l'ancien Rennais lui a rendu la pareille sur le deuxième avec un une-deux parfait. Les deux attaquants guingampais ont su redonner le sourire au public breton, un peu dépité le week-end dernier après trois défaites en une semaine.

Il faut revoir Lo Celso

Oui, c'était contre la lanterne rouge et la victoire était d'ores et déjà acquise pour Paris qui menait alors 3-0. Mais la dizaine de minutes passée sur le terrain par Giovani Lo Celso valait vraiment le détour. Le jeune milieu argentin de 21 ans, qui n'avait joué jusqu'ici… qu'une minute en Ligue 1, a commencé par une action géniale, en enchaînant un petit pont et un ballon piqué, pour offrir le quatrième but parisien à Marquinhos. Avant de faire parler encore une fois son pied gauche avec une demi-volée sur la barre. Suffisant pour mériter d'être revu d'ici la fin de la saison.

Giovani Lo Celso a signé une belle entrée face à BastiaGetty Images

Les flops

Le but polémique de Verratti

Marco Verratti a signé une prestation aboutie et spectaculaire face à Bastia. Mais ce qu'on retiendra du match de l'Italien, c'est son but polémique. Alors que Jean-Louis Leca aidait Blaise Matuidi, à terre dans sa surface à se relever, alors que Julian Draxler lui indiquait de sortir le ballon, le milieu du PSG a profité de la confusion pour placer une frappe, magnifique par ailleurs, sous la barre du portier bastiais pour donner un break d'avance à Paris. Un but pas vraiment fair-play qui ternit un peu la performance de l'Italien, même si l'arbitre François Letexier avait aussi le droit d'arrêter le jeu…

Vidéo - Meunier : ''L’arbitre a laissé jouer… pour moi le but est valable" 00:52

Dijon n'a pas répondu

Ils semblaient pourtant repartis sur une bonne dynamique après la victoire face à Angers (3-2) et le nul contre Bordeaux (0-0). Mais les Dijonnais sont retombés dans leur travers en explosant à Guingamp (4-0). Où l'attaque bourguignonne est restée muette, ce qui ne lui était plus arrivé à l'extérieur depuis le mois de janvier. Où la défense du DFCO, surtout, a affiché ses lacunes en commettant des erreurs qui ne pardonnent pas à ce niveau. Bref, Dijon a eu tout faux en Bretagne et il a été sanctionné en héritant de la place de barragiste au classement.

Pas verni, Lecomte

Il a vraiment sorti un grand match. Mais Benjamin Lecomte gardera une pointe d'amertume après le nul de Lorient face à Angers. Sur une action chaude dans sa surface, le gardien lorientais a voulu dégager le ballon en taclant mais il a été contré par Vincent Manceau, qui a ainsi inscrit le but égalisateur d'Angers. Ce n'était pas immérité pour le SCO. Mais ça l'était pour Lecomte, tant la performance du portier des Merlus sur l'ensemble du match appelait un autre sort. Même s'il a une raison de se consoler : sans lui, Lorient n'aurait certainement pas évité une défaite.