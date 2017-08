Le champion, le podium, les relégués ? Voici notre classement complet de la L1 2017/2018

La rédaction d'Eurosport.fr a voté. Et tranché. Voici à quoi le classement final de la saison 2017/2018 de Ligue 1 devrait ressembler selon 13 de nos journalistes. Vous allez nous dire que le visage des vingt pensionnaires de la L1 n'est pas encore figé, que Neymar est tout proche du PSG, que Mbappé peut quitter Monaco. En effet, mais on vous rappellera également que les pépins comme les bonnes surprises surviennent à tout moment. Et pas seulement au cœur du mercato.

Le détail des votes de la rédaction

Equipe Meilleur classement Plus mauvais classement Place moyenne Paris SG 1 2 1,07 Monaco 1 3 2,07 Marseille 2 4 2,9 Lyon 4 7 4,7 Bordeaux 4 7 5,4 Nice 5 7 5,6 Lille 3 8 6,2 Saint-Etienne 4 12 8,8 Rennes 7 11 9,3 Nantes 8 14 10,6 Toulouse 8 16 11,5 Guingamp 8 16 11,9 Strasbourg 9 16 13,6 Montpellier 11 19 14 Angers 9 18 14,1 Metz 14 18 15,2 Dijon 13 19 16,6 Caen 14 20 17,1 Amiens 13 20 18,3 Troyes 16 20 19

La moyenne des places attribuées à chaque équipe permet de tirer des conclusions assez claires. Les voici.

Le PSG seul au monde

Douze des treize votants de la rédaction en sont persuadés, le club de la capitale va retrouver son trône. Avec ou sans Neymar. Tous les journalistes d'Eurosport.fr donnent le Paris Saint-Germain champion de France.

Un podium net

Derrière Paris, la rédaction d'Eurosport.fr voit Monaco redevenir dauphin du club de la capitale. Tous les votants ont mis l'ASM sur le podium. Devant qui ? L'Olympique de Marseille qui nous a convaincus sur le marché comme sur le terrain. L'ASM et l'OM sont loin derrière le PSG mais avec une belle marge devant une petite meute de prétendants.

La course à la C3, une course à quatre

Sans surprise, un quatuor de têtes bien connues suit le trio majeur PSG - ASM - OM. Il s'agit de Lyon, qui a chamboulé son effectif, Bordeaux, qui a misé sur la continuité, de Nice, qui espère confirmer le magnifique exercice de l'an passé, et de Lille made in Bielsa.

Younousse Sankharé avec BordeauxImago

Un gros ventre mou

Selon Eurosport.fr, ils ne peuvent pas espérer grand-chose. Ni craindre quoi que ce soit. De Saint-Etienne à Angers, en passant par Rennes, Nantes, Toulouse, Guingamp, Strasbourg et Montpellier, cette cohorte parait à l'abri. Le plus intéressant, c'est de retrouver le promu strasbourgeois dans cette situation. Plutôt une bonne nouvelle pour le RCS.

Cinq au bord du ravin

Pour Metz, Dijon, Caen, Amiens et Troyes, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille en 2017/2018. Les cinq sont nos favoris à la descente. Avec deux candidats qui se détachent pour la 19e et la 20e place : les promus amiénois et troyen. On leur souhaite de nous faire mentir.

Et vous, quel est votre classement ?