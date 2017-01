Les 6 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 ce samedi

Parce que Draxler devrait connaître sa première en Ligue 1

Il a étrenné le maillot du PSG il y a une semaine tout juste en Coupe de France. Avec succès puisqu'il a scellé le succès-fleuve de Paris face à Bastia en s'offrant un très joli but en toute fin de rencontre (7-0).

Vidéo - Draxler a déjà marqué avec le PSG et il l'a fait avec la manière 01:05

Samedi face à Rennes, l'international allemand devrait faire ses débuts en Ligue 1. Il est "prêt à débuter" a affirmé Unai Emery en conférence de presse à la veille de la rencontre mais il n'est pas sûr de pouvoir jouer les 90 minutes. Il n'avait eu besoin que de 32 minutes en Coupe pour se mettre en valeur. Et Paris doit espérer que ses débuts en championnat soient également réussis.

Vidéo - Emery : "Draxler est prêt à débuter" 00:54

Parce que Bordeaux doit réapprendre à gagner en championnat

Dans les coupes, tout roule pour les Girondins. Après avoir battu Nice puis Guingamp en Coupe de la Ligue et Clermont en Coupe de France, les Bordelais continuent leur chemin dans ces deux compétitions. Mais ces trois succès ne viennent pas occulter leurs difficultés en championnat. Leur dernière victoire remonte à la 14e journée et ils sont actuellement 10es de la Ligue 1, une place très loin de leur objectif en début de saison. Le déplacement à Angers est une belle occasion pour eux de redécoller au classement et de renouer, enfin, avec la victoire en L1.

Parce que le duo Hantz - Nicollin pourrait encore faire des étincelles

Montpellier a bizarrement préparé sa rencontre face à Dijon. Après la déroute face à Lyon en Coupe de France (5-0), Louis Nicollin, le président s'en est durement pris à son entraîneur, Frédéric Hantz. "Je suis en colère contre lui, a-t-il lâché au micro de France Bleu. Je commence à en avoir plein le cul. On n’a pas les moyens de le licencier, mais c’est à lui de faire son boulot." Le coach a mal pris la diatribe et il l'a dit en conférence de presse jeudi. Un climat particulier et une cassure qui pourrait un peu plus se creuser en cas de défaite face à Dijon.

Frédéric Hantz et Louis Nicollin en 2016 - Montpellier.Panoramic

Parce que Conceiçao veut continuer à redresser Nantes

Cinq matches toutes compétitions confondues, quatre victoires, soit autant de succès en un mois que depuis le début de la saison. Le bilan de Conceiçao depuis qu'il a pris les rênes de Nantes est plus qu'honorable. Un seul accroc pour l'entraîneur portugais : la défaite face à Nancy en Coupe de la Ligue (0-2). Face à Toulouse, qui n'a plus gagné depuis quatre rencontres, les Nantais ont l'occasion de se ressaisir immédiatement. Actuellement 17e de la L1 avec 19 points, ils n'ont de toute façon pas vraiment le droit de se reposer sur leurs lauriers.

Sergio Conceicao lors de Nantes - Montpellier en Coupe de Ligue le 13 décembre 2016AFP

Parce que Bastia doit oublier la claque reçue face à Paris

Celle-là a fait mal et Bastia doit désormais vite l'oublier. Giflés par le PSG en Coupe de France (7-0), les Corses auront à cœur de rapidement rebondir en championnat. Quatorzièmes au classement, ils affrontent Nancy, actuellement treizième. Bonne nouvelle pour Bastia, l'équipe va retrouver plusieurs de ses leaders comme Leca et Cahuzac, blessés lors de la rencontre face à Paris et Cioni, suspendu lors du match de Coupe de France. A l'aller la rencontre entre les deux équipes s'était soldée par un score nul et vierge (0-0).

Vidéo - Sept buts, une démonstration et une intégration réussie : le PSG part fort 02:36

Parce qu'entre Lorient et Guingamp, il devrait y avoir des buts

Un match entre Lorient et Guingamp, c'est souvent la garantie d'un spectacle explosif. Leurs cinq dernières confrontations ont donné lieu à 21 buts et trois cartons rouges. La saison passée, leur match du mois de février s'était terminé sur un score de 4-3 en faveur de Lorient. Derniers du championnat, les hommes de Bernard Casoni voudront absolument décrocher un point. De son côté, Guingamp lutte toujours avec l'OM pour figurer dans le premier quart du classement. Autant de bonnes raisons de ne pas manquer cette rencontre.