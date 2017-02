Les 6 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 ce samedi

Parce que Monaco veut rendre la gifle reçue en septembre

Leonardo Jardim l'affirme à qui veut l'entendre : "C'est un derby à la maison, mais ce n'est pas une revanche, même si nous n'avons pas oublié le match aller." Etrillée 4 à 0 par les Aiglons en septembre dernier, l'AS Monaco reçoit Nice (17h) pour une belle revanche. Dans quel état seront les Monégasques, après avoir disputé 120 minutes contre Chambly ? Du côté niçois, on va tenter de conserver ce statut qui en dit beaucoup sur la qualité des hommes de Lucien Favre : Nice est la seule équipe à ne pas avoir perdu face à l'actuel Top 5 de L1 cette saison (3 victoires, 1 nul).

Parce que voir jouer le PSG un samedi soir, ça n'était plus arrivé depuis plus de 4 ans

Depuis quelques années, le PSG a pris l'habitude de jouer le vendredi soir, le samedi en fin d'après-midi ou le dimanche. Ce samedi, c'est donc à un horaire inhabituel que le club parisien affronte Dijon. La statistique est assez folle : Paris n'a plus joué un samedi à 20h en L1 depuis le 1er décembre 2012. Soit 159 matches. A cette époque-là, les Parisiens s'étaient inclinés à Nice (1-2).

Parce que Kombouaré ambitionne de poursuivre sa série contre Caen

Guingamp qui reçoit Caen, c'est le 8e qui accueille le 18e. C'est aussi, pour Antoine Kombouaré, l'occasion de défier un adversaire qui lui réussit souvent. Pour ne pas dire toujours. C'est la 6e fois que l'ancien coach du PSG affronte le SMC à domicile. Jusque-là, son bilan est quasi-parfait : 4 victoires et un nul avec Valenciennes, Paris et Lens.

Parce que c'est la première de Gasset sur le banc montpelliérain

Au chevet de Montpellier, Jean-Louis Gasset, qui reste sur 10 matches sans succès avec le MHSC (3 nuls, 7 défaites… en 1999-2000), a donc remplacé Frédéric Hantz, mis à pied par son président Loulou Nicollin. Mal en point, les Héraultais jouent un match capital pour le maintien face à Bastia. Avec 23 points, la Paillade ne compte en effet qu'une unité d'avance sur le premier relégable et sur son adversaire du jour. Une victoire ferait donc beaucoup de bien à une équipe qui a recruté 5 joueurs (Ikoné, Mukiélé, Pokorny, Dolly et Mbenza) cet hiver pour tenter de se maintenir.

Paul Lasne (Montpellier), buteur contre BordeauxPanoramic

Parce qu'on a hâte de voir le nouveau visage du LOSC

Pendant le mercato hivernal, Lille n'a pas fait les choses à moitié. Sept arrivées et autant de départs ont profondément modifié l'effectif du LOSC. "Ils vont amener une nouvelle dynamique, a jugé Patrick Collet, le coach lillois. Toutes les recrues devraient être qualifiées pour le match de samedi et il est possible que certaines soient alignées." Face à la lanterne rouge de Ligue 1, Lorient, les Nordistes voudront à tout prix confirmer leur belle victoire sur la pelouse du Parc OL (1-2).

Parce que Bordeaux doit arrêter de perdre des points à domicile

Avec une seule victoire lors de ses quatre derniers matches au stade Matmut-Atlantique, Bordeaux en a assez de laisser des points en route. En course pour l'Europe (7e à cinq unités de la 4e place), les Girondins vont affronter Rennes, un adversaire qui souffre terriblement loin de ses bases. Les hommes de Christian Gourcuff, malmenés par le PSG en Coupe de France (0-4) n'ont en effet remporté qu'un seul de leurs 13 derniers déplacements (3 points glanés sur 39 possibles).