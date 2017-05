Ligue 1 - Mbappé - Germain, un duo formé à Monaco qui a fini le travail

Ils ont joué le jeu jusqu'au bout et ont été récompensés. Formés sur le Rocher, Kylian Mbappé et Valère Germain ont marqué les deux buts de la victoire monégasque contre Saint-Etienne (2-0) qui a entériné le titre de champion de France de l'ASM mercredi soir. Le premier a été la révélation de la saison de Ligue 1, le second a su faire preuve d'une combativité et d'une envie remarquable jusqu'au bout.

Dans ce match pour le sacre, Kylian Mbappé a confirmé toutes les qualités qu'il a montrées cette saison. Volontaire, disponible et puissant, l'attaquant de 18 ans s'est démené pour faire craquer la défense renforcée des Verts. Il a fait parler sa vitesse et sa lucidité devant le but adverse pour ouvrir le score après s'être joué de Ruffier (17e). La pépite monégasque a ainsi signé sa 15e réalisation de la saison en championnat. Il compte aussi huit passes décisives alors qu'il n'a débuté que 16 de ses 28 matches en championnat.

Valère Germain, lui, a doucement perdu sa place de titulaire en raison des performances exceptionnelles de son jeune partenaire mais il n'a pas lâché pour autant. L'attaquant de 27 ans qui a connu la Ligue 2 avec l'ASM a toujours fait preuve d'un comportement exemplaire. Entré en jeu pour les 20 dernières minutes de ce match contre Saint-Etienne, il s'est de nouveau battu sur le front de l'attaque. Il a loupé une énorme occasion (74e), n'a pas obtenu le penalty qu'il réclamait (82e) mais est resté mordant et a fini par sceller le sort du match au bout d'un contre dans le temps additionnel. Il atteint ainsi la barre des 10 buts en Ligue 1 en 2016-2017 et confirme son efficacité après ses 14 réalisations réussies avec Nice la saison dernière.