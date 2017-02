Ligue 1 - Eysseric : "Il faut peut-être que Balotelli soit plus collectif"

Valentin Eysseric a certainement dit vendredi ce que beaucoup de joueurs pensent tout bas à Nice. Il faut "peut-être" que Mario Balotelli "pense un peu plus collectif et travaille un peu plus pour nous", a estimé le milieu de terrain niçois, à deux jours du match contre Rennes pour lequel l'attaquant italien est incertain.

"Quand il rate des trucs, il baisse la tête et ronchonne. Parfois, c'est difficile alors de lui parler", témoigne Eysseric.

Super Mario a commencé sur le banc lors de la victoire contre Saint-Étienne (1-0), mercredi, entrant en jeu à la 82e minute à la place d'Alassane Plea. C'est donc Eysseric qui a saisi sa chance contre les Verts. "Peut-être qu'aujourd'hui, dans l'investissement, le coach (NDLR, Lucien Favre) pense que j'en fais plus que Mario", a dit le milieu de 24 ans.

Valentin Eysseric (Nice) contre Saint-Etienne (ASSE).AFP

" C'est dommage qu'il soit comme ça et qu'il baisse la tête "

Eysseric assure que son coéquipier italien est "le plus fort, le plus rapide, le plus adroit" du Gym, mais regrette qu'il ait tendance à se "refermer lorsque tout n'est pas parfait. C'est dommage qu'il soit comme ça et qu'il baisse la tête."

Très énervé et déçu, selon tous ses partenaires, en sortant du Louis-II après la défaite dans le derby à Monaco (3-0), "Balo" était à part pendant l'échauffement pour Nice-ASSE.

Balotelli ne s'est pas entraîné vendredi et est incertain pour le match à Rennes, dimanche (15h00) pour la 25e journée de Ligue 1. L'attaquant italien est "fiévreux", selon le club, et il est resté aux soins lors de la session matinale. "On l'avait tous senti fatigué à l'entraînement. Aujourd'hui (NDLR, vendredi), il était malade", a affirmé Eysseric en conférence de presse.