Ligue 1 - Le boulet Balotelli, Sanson, le caractère des Dogues : Les tops et les flops de samedi

Cardinale était infranchissable

La victoire de Nice à Lorient, c’est d’abord celle d’un collectif, d’une équipe qui a su s’accrocher à son avantage en infériorité numérique (on y revient un peu plus bas). C’est aussi celle de certaines individualités qui ont été décisives. Wylan Cyprien pour son but, Arnaud Souquet pour l’ensemble de son œuvre, mais surtout Yoan Cardinale. Le gardien des Aiglons a signé pas moins de cinq arrêts de très grande classe, notamment en fin de match, pour permettre au Gym de conserver son avantage jusqu’au bout et de reprendre ainsi, au moins provisoirement, la deuxième place au PSG. Infranchissable, Cardinale a parfaitement joué son rôle de dernier rempart au Moustoir.

La révolte des Lillois

Face à Caen, Lille a fait preuve d'une réelle force de caractère pour arracher la victoire (0-1). Une dynamique largement défavorable – trois défaites de rang –, un changement d'entraîneur avec l'arrivée de Franck Passi et l'expulsion d'Adama Soumaoro en seconde période (63e) n'ont pas eu raison de la volonté des Nordistes. A dix, ils sont allés marquer par l'intermédiaire d'Anwar El-Ghazi (69e), avant de se battre pour conserver ce précieux résultat. Une révolte venue à point nommé pour les Dogues dans la course au maintien.

Sanson fait son trou à l’OM

Match après match, Morgan Sanson s’impose comme un élément incontournable à l’OM. L’ancien Montpelliérain, arrivé sur la Canebière lors du mercato d’hiver, l’a confirmé lors de la victoire sur Rennes (2-0). A l’image du deuxième but olympien. Sanson a d’abord récupéré le ballon dans les pieds rennais avant de remonter terrain balle au pied et d’offrir, d’une talonnade, une passe décisive à Florian Thauvin, sa 8e de la saison selon les chiffres de la LFP (la 10e selon les critères d'Opta). Toute la panoplie du milieu "box-to-box" résumée en une action. C’est ce qui faisait défaut à Marseille, entre autres choses, en première partie de saison. Et c’est ce que Sanson, très bon par ailleurs sur ce match, lui apporte.

Les Flops

Balotelli en mode boulet

Pour avoir eu des mots déplacés à l'encontre de l'arbitre Tony Chapron, Mario Balotelli a connu sa troisième expulsion cette saison (dont une annulée), qui a laissé les Niçois à dix au plus fort de la pression lorientaise. Ce carton rouge a ponctué une soirée où "Super Mario" a eu tout faux. Emprunté, sans inspiration et jamais impliqué, il a été un handicap plus qu’autre chose pour Nice. C’était le mauvais visage de Balotelli jusqu’au bout. Et cette expulsion ne va pas arranger Lucien Favre. Déjà privé d’Alassane Pléa sur blessure et désormais de l’Italien, suspendu, l’entraîneur niçois manquera d’options pour le poste d’avant-centre face à Montpellier vendredi prochain.

Le 0/10 de Rennes

Zéro victoire sur ses dix derniers matches en L1. C’est le triste bilan de Rennes après la défaite logique subie à Marseille (2-0). On peut trouver quelques circonstances atténuantes aux Rennais sur cette rencontre, comme les sorties sur blessure de Morgan Amalfitano et Clément Chantôme dans les 20 premières minutes de jeu. Encore que cela a coïncidé avec leur (léger) regain de forme dans ce match. Ce qu’on retient, c’est que Rennes, quatrième au soir de sa victoire sur Saint-Etienne (2-0) le 4 décembre dernier, a totalement gâché son bon début de saison avec cette série et pointe à la 10e place deux mois et demi plus tard. Une impression de gâchis. Et de déjà-vu…

Conceiçao, le coaching perdant

Le coaching, c’est un peu la loterie. Et Sergio Conceiçao n’a pas tiré le bon numéro en faisant rentrer Oswaldo Vizcarrondo à la place d’Adrien Thomasson en toute fin de match (85e), alors que Nantes menait encore à Metz. Parce qu’il a dégarni son milieu de terrain et condamné son équipe à subir encore davantage la pression lorraine. Et surtout, parce que le Vénézuélien s’est rendu coupable d’une faute dans la surface dans un duel aérien avec Simon Falette, entraînant ainsi l’égalisation messine sur penalty de Cheick Diabaté. Faire entrer un défenseur en fin de match pour tenir un score n’a pas toujours les effets escomptés. Sergio Conceiçao peut en témoigner.

