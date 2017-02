Ligue 1 - Le PSG souffre mais bat Dijon, Bordeaux et Rennes se neutralisent

Bordeaux - Rennes : 1-1

C'est un nul qui ne fait les affaires de personne. Si Rennes a montré un visage plus séduisant, Bordeaux a pris un point (1-1). Les Girondins, qui n'ont pas séduit, avaient même ouvert le score grâce à Jérémy Ménez (1-0, 56e). Mais Yoann Gourcuff a permis aux Bretons de revenir avec un point. Le club aquitain (7e) conserve deux points d'avance sur les Rennais (9e).

Ce qu'on retient : Rennes méritait mieux mais n'a plus gagné depuis sept matches en L1…

Yoann Gourcuff face à Jérémy Ménez, lors de Bordeaux-Rennes, 2017AFP

Guingamp - Caen : 0-1

Guingamp n'y arrive plus. Incapable de gagner depuis cinq matches maintenant en L1, l'En Avant s'est incliné à domicile contre Caen (0-1). Les Costarmoricains sont tombés sur un bon Remy Vercoutre. Et ils se sont ensuite fait crucifier dans le temps additionnel par le jeune Yann Karamoh (90e+3). Si Guingamp reste 8e, Caen signe une belle opération et remonte à la 14e place.

Ce qu'on retient : Guingamp n'avance plus.

Dijon - Paris SG : 1-3

Après le nul face à Monaco (1-1), le PSG a renoué avec la victoire sur la pelouse de Dijon (1-3). Les Parisiens ont longtemps lutté et ne sont parvenus à faire la différence que dans les dix dernières minutes grâce à deux buts successifs de Thiago Silva (81e) et Cavani (84e). Dans le jeu, ils n'ont pas franchement été convaincants. Seul Draxler a surnagé. Mais il faut savoir remporter ce genre de rencontre. Après la victoire de Monaco contre Nice (3-0), le PSG s'installe à la deuxième place.

Ce qu'on retient : Une victoire… très poussive. Mais une victoire quand même.

Edinson Cavani avec Hatem Ben Arfa, PSG 2017AFP

Lille - Lorient : 0-1

Lille n'a pas confirmé son succès à Lyon (1-2) lors du week-end dernier. Les Dogues sont passés à côté de leur rendez-vous et se sont inclinés à domicile face au dernier du championnat, Lorient (0-1). Avec un but du revenant Jérémy Aliadière (49e), pour sa première titularisation de la saison en L1. Parmi les sept recrues lilloises lors du dernier jour du mercato hivernal, seuls El Ghazi et Xeka étaient titulaires. Kishna est, lui, entré en jeu. Sans parvenir à renverser le cours du match.

Ce qu'on retient : Lille est loin d'être sauvé, Lorient loin d'être condamné.

Montpellier - Bastia : 2-1

Jean-Louis Gasset peut avoir le sourire. Pour son premier match depuis qu'il a remplacé Frédéric Hantz, le nouvel entraineur de Montpellier a vu son équipe s'imposer face à Bastia (2-1). Un premier succès depuis le 17 décembre (4-0 contre Bordeaux), grâce au premier doublé dans l'élite de Steve Mounié. De quoi donner un peu d'air aux Héraultais de retour dans le ventre mou du classement.

Ce qu'on retient : La descente aux enfers de Bastia se poursuit. Le club corse est maintenant 19e.