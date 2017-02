Ligue 1 - Meunier : "Monaco ? Ils ne m'ont pas bluffé"

Cela devient une habitude avec Thomas Meunier : il ne mâche jamais ses mots. Interrogé par RMC, dans le cadre de l’émission Team Duga, mercredi soir, le latéral droit du Paris Saint-Germain a donné un avis très tranché sur le niveau de l’AS Monaco, actuel leader de la Ligue 1 devant le club de la capitale.

Selon lui, l’ASM, qui a trois points d'avance sur le PSG après 24 journées, c’est bien, mais ce n’est pas non plus extraordinaire. "En réalité, quand on a joué contre eux ils ne m’avaient pas bluffé. Je m’attendais à une équipe qui devait faire un meilleur match. On n’a pas été très bluffant non plus", a précisé l’ancien joueur du FC Bruges, qui n'a pas renoncé au titre de champion de France. "C’est une équipe qui tient la route, très bien 'balancée', une équipe jeune. Ils en veulent, ont beaucoup de qualités offensives. Ça se jouera jusqu’au bout pour le titre, ce ne sera pas évident mais, en fin de compte, je pense quand même que le PSG prendra le dessus."

" Face au Barça, on aura nos chances "

Remis de sa blessure à une cheville, contractée justement face à l’ASM (1-1), le 29 janvier dernier au Parc des Princes, le Belge, qui s'est déclaré apte pour le déplacement à Bordeaux et le huitième de finale aller de C1 face au FC Barcelone, a également assuré que le quadruple champion de France en titre avait toutes ses chances face au Barça le 14 février prochain.

"On part avec l’idée de n’avoir rien à perdre et malgré le fait qu’on soit outsider, ce qui est assez rare pour le PSG, on aura toutes nos chances, j’en suis persuadé", a expliqué Meunier. "Il y a des brèches à exploiter avec le FC Barcelone mais il faudra tous être concernés au bon moment, à l’heure H. Donnés perdants ? Peut-être, cela permet d’enlever une certaine pression. Mais quand on va entrer sur le terrain, cela sera différent. Il faudra aussi que le Barça soit au top de sa forme."