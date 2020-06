TRANSFERTS - Thomas Meunier quitte le PSG après quatre saisons durant lesquelles sa relation avec le public parisien aura été fluctuante. En raison de sa façon de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment. Il y a fait référence jeudi, adressant des remerciements particuliers au coeur d'un message d'au revoir globalement sur un ton positif.

Entre Thomas Meunier et les supporters parisiens, la relation aura parfois été conflictuelle. Surtout par écrans interposés. Le latéral de 28 ans y a fait référence, dans son message d’au revoir, ce jeudi, en marge de l’officialisation de son départ à Dortmund. "Merci aux supporters (pas les tocards des réseaux), aux staffs et aux joueurs pour leur précieux et inconditionnel soutien", a-t-il ainsi écrit sur Twitter avec son légendaire franc-parler.

Thomas Meunier avait notamment été décrié en 2018, pour avoir "liké" une photo des tifos du stade Vélodrome. Il avait surtout été vilipendé sur les réseaux (sociaux) qu’il mentionne, mais également sifflé par le Parc des Princes. Mais son côté rafraîchissant a semblé être, parfois, apprécié. Globalement, avec sa communication anticonformiste, l’international belge aura été assez clivant durant les quatre saisons qu’il a passées au PSG. Il affirme en garder un excellent souvenir.

Bundesliga Meunier file à Dortmund et ouvre le bal des départs au PSG IL Y A 4 HEURES

"La Ligue des champions sera parisienne !"

"De la première à la dernière seconde, jouer pour le PSG aura été un privilège", estime ainsi Meunier, qui considère avoir vécu "quatre années formidables dans la plus belle ville du monde." Il énumère "des tas de rencontres sur le terrain et en-dehors, des bons moments, des grands moments, un apprentissage continu mais surtout, un grand honneur d’avoir été le premier belge à faire partie de la famille PSG."

Le tout avant de conclure par un message à vocation prémonitoire : "Ps : La Ligue des champions sera parisienne !" Si elle l’est dès cette année, ce ne sera pas avec son concours lors du "Final 8" prévu à Lisbonne, puisque son contrat avec le PSG se termine le 30 juin et qu’il rejoint donc le Borussia avant la fin de cette saison impactée par la crise sanitaire. Jusqu’au bout, Meunier aura ainsi fait dans le paradoxe.

Play Icon WATCH "Cavani a été déclassé, il n'a pas envie de faire une dernière fleur à son club" 00:03:28

Ligue des champions Cavani et Meunier partis, Tuchel face à de nouvelles incertitudes 23/06/2020 À 01:43