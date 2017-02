Manchester City en pince pour le très courtisé Thomas Lemar

L'excellente saison de l'AS Monaco ne passe pas inaperçue, surtout en Angleterre. Après Bakayoko, Bernardo Silva, Fabinho et plus récemment Mbappé, c'est au tour de Thomas Lemar de rendre dingue nos voisins anglais. Dans son édition du jour, L'Equipe révèle ainsi un intérêt prononcé de Pep Guardiola pour l'ailier gauche monégasque de 21 ans, qui explose définitivement cette saison au plus haut niveau.

Manchester City n'est pas seul sur le dossier

Après un premier exercice prometteur sur le Rocher, l'ancien joueur de Caen comptabilise déjà 10 buts et 7 offrandes depuis le début de cette saison, dont deux réalisations en Ligue des champions face aux Londoniens de Tottenham. Des performances qui lui ont valu d'être appelé par Didier Deschamps en fin d'année 2016 et d'honorer sa première sélection en équipe de France face à la Côte d'Ivoire, le 15 novembre dernier.

Thomas Lemar lors de France - Côte d'Ivoire - 2016AFP

Une explosion qui a donc aussi attiré l'attention de Manchester City selon L'Equipe, qui rappelle toutefois que les Skyblues ne sont pas les seuls intéressés puisque Chelsea, l'Atlético Madrid et le Bayern Munich seraient également sur les traces du virevoltant attaquant guadeloupéen.

Sous contrat jusqu'en 2020 avec l'AS Monaco, ce dernier pourrait prochainement prolonger avec l'ASM, c'est en tout cas le souhait de ses dirigeants, qui s'attendent à être très sollicités cet été. Si Monaco ne vendra évidemment pas tous ses meilleurs joueurs dans six mois et possède des arguments sportifs et financiers pour les conserver, nul doute que Thomas Lemar sera très observé mardi prochain à l'Etihad Stadium, en huitième de finale aller de Ligue des champions. A lui de confirmer qu'il est à la hauteur des intérêts prestigieux qu'il suscite.