Ses voisins lorgnent son vivier de jeunes mais l'OM est bien décidé à se défendre

La montée en puissance de Monaco et de Nice se fait ressentir jusqu'à… Marseille. L'OM souffre de plus en plus des performances haut de gamme de ses deux voisins devenus très encombrants. Témoignage de cette nouvelle vague, les organisateurs des tournois de jeunes dans la région provençale n'hésitent plus à mettre en avant les joueurs des deux équipes azuréennes. A côté d'Aix-en-Provence, c'est Yoan Cardinale qui est placé sur le devant de la scène. Son maillot est ainsi offert au meilleur portier lors d'un tournoi U13. "C'est le top, j'adore Cardinale", s'exclame Jim, jeune gardien en devenir et heureux récipiendaire de la tunique du n°1 de l'OGCN.

Si Cardinale bénéficie d'une grande cote de popularité autour de Marseille, c'est parce qu'il a été formé à l'OM avant de percer à Nice. "Son parcours rappelle aux jeunes d'ici qu'il n'y a pas qu'avec le grand club olympien qu'on peut devenir pro, explique un éducateur reconnu. Ça donne des idées à beaucoup de minots." Passé par l'OM jusqu'à 13 ans puis ensuite par Air Bel, un club marseillais très réputé pour sa formation, Cardinale montre que la réussite peut très bien prendre un chemin détourné. Originaire de Saint-Cyr (Var), il aura un gros pincement au cœur au moment de rentrer pour la première fois de sa carrière sur la pelouse du stade Vélodrome, dimanche soir, face à l'OM. Sa famille et ses amis prendront place dans la tribune Ganay. Et ils devront certainement se boucher les oreilles quand leur protégé débutera son échauffement. Car il ne pourra éviter une grosse bordée de sifflets…

Yoan Cardinale (OGC Nice)Panoramic

Monaco cherche le futur Germain...

A l'image du jeune portier des Aiglons (23 ans), plusieurs joueurs de la région marseillaise se retrouvent appelés à briller à Nice. Les recruteurs azuréens n'ont pas d'état d'âme au moment de venir piocher dans l'immense vivier provençal. Ils ont d'ailleurs repéré plusieurs nouveaux éléments du club d'Air Bel susceptibles de venir les rejoindre. Jeune ailier droit évoluant en U13, l'un d'entre eux a déjà donné son accord pour rejoindre le club de Mario Balotelli. Monaco s'est également mis en chasse afin de dénicher le futur Valère Germain, né à Cassis et lui aussi passé à travers les mailles du filet du système de recrutement de l'OM. Pour arriver à rediriger les meilleurs éléments régionaux vers La Commanderie, les dirigeants olympiens ont décidé de tisser un nouveau lien avec les clubs locaux.

Tous les mercredis, l'OM annonce des partenariats avec des clubs amateurs dans le cadre du projet Next Generation Champion. Burel, ASPTT Marseille, Luynes, Vivaux-Sauvagère, Plan-de-Cuques, SO Caillols ont déjà signé leur contrat avec le grand voisin marseillais. Gémenos, Rouguière, Endoume, Istres, Martigues et Châteauneuf-les-Martigues sont les prochains sur la liste. Après avoir ficelé les termes de l'entente entre les deux parties lors d'un rendez-vous à La Commanderie - où ne sont conviés que le président des clubs concernés et son directeur sportif -, une date est fixée pour fêter la nouvelle collaboration. L'OM s'engage alors à verser 5.000 euros de dotations à chaque club amateur signataire ainsi qu'à assurer un accompagnement pour les éducateurs. Ce packaging, Air Bel a décidé de le refuser. L'ancienne pouponnière de Cardinale souhaite "garder son indépendance". Le petit club marseillais reste ainsi libre d'envoyer ses joueurs à Nice, Monaco ou ailleurs...

Germain après son but face à DormtundPanoramic

...et l'OM le prochain Maxime Lopez

Pour montrer l'importance qu'ils attachent aux jeunes joueurs de la région, les dirigeants se déplacent en nombre au moment de fêter la signature d'un nouveau contrat. Le président de l'OM (Jacques-Henri Eyraud) et son directeur sportif (Andoni Zubizarreta) sont accompagnés du vice-président de l'association OM chargé de la formation (Robert Nazaretian) et du responsable du centre de formation (Jean-Luc Cassini). Cet aéropage ne manque pas d'impressionner les clubs amateurs. "Zubi est formidable, explique un entraîneur d'un club partenaire de l'OM. Il a cette bienveillance d'un vieux sage qui vous donne confiance en l'avenir. On a besoin de gens comme lui à Marseille pour faire revivre la passion." L'ancien gardien du Barça ne joue pas uniquement les VRP de luxe auprès des clubs locaux. C'est lui qui est à l'origine du déplacement de l'OM à Barcelone il y a un mois. L'objectif était de prendre le meilleur de l'organisation du club catalan, notamment en termes de formation, le cheval de bataille de Zubi.

Afin de revenir dans la course à la Ligue des champions en championnat, l'OM ne va pas pouvoir uniquement investir sur des joueurs de classe internationale. Il va devoir également faire confiance à ses jeunes pousses. Maxime Lopez représente cette ambitieuse jeunesse marseillaise. Impressionné par les installations de Liverpool lorsqu'il était allé les visiter il y a trois ans, l'ancien joueur du Burel avait pourtant décliné l'offre des Reds pour réussir dans "son" club. C'est bien ce lien invisible mais indispensable que l'OM doit arriver à retisser avec ces jeunes espoirs du foot régional.