Mercato : Lyon songe à recruter Patrice Evra

Patrice Evra pourrait finalement se trouver une destination inattendue. L'international français qui souhaite quitter la Juventus est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais selon le quotidien L'Equipe. Alors que Crystal Palace mais aussi Schalke 04 le suivraient de près, Patrice Evra pourrait atterrir dans le Rhône. Vendredi, en marge de la présentation de Memphis Depay dans le Rhône, le président lyonnais Jean-Michel Aulas avait confirmé rechercher un "grand" latéral gauche lors de ce mercato hivernal.

"Je suis très heureux chaque fois que je reviens dans mon pays et surtout à Lyon, assure Patrice Evra dans les colonnes de L'Equipe. Je suis un grand fan du président et de tout ce qu'il a réussi. Il est vraiment intelligent".

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec la Vieille Dame, Evra privilégierait toutefois un retour en Premier League (après huit saisons et demi passées à Manchester United) mais il ne serait pas opposé à un retour en Ligue 1. "Le joueur est sur le départ, il cherche une équipe", a déclaré Massimiliano Allegri au sujet du défenseur français ce samedi en conférence de presse. Evra ne fait, une nouvelle fois, pas partie du groupe turinois qui jouera en championnat dimanche contre la Lazio et n'entre visiblement plus dans les plans du coach bianconero. De quoi le rapprocher un peu plus du Rhône.