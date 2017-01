Monaco: Fabinho a prolongé, négociations avec Lemar, Bakayoko et Germain

Le défenseur ou milieu brésilien Fabinho a prolongé son contrat avec Monaco, où trois autres joueurs (Thomas Lemar, Tiemoué Bakayoko, Valère Germain) sont en négociations pour le faire, a annoncé dimanche le vice-président du club Vadim Vasilyev. "Je viens de prolonger Fabinho, et nous sommes en train de prolonger Lemar, Bakayoko, Germain", a dit le dirigeant monégasque sur Canal+, sans autre précision.

Monaco n'a pas connu de mouvements de transfert en ce mois de janvier jusqu'à présent alors que le club de la Principauté se montre traditionnellement très actif lors des périodes de mercato. "J'ai déjà dit à mes collègues européens dans les clubs importants que ce n'est pas la peine d'essayer" de recruter un joueur monégasque, a avancé M. Vasilyev.

" Il n'y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n'importe quelle offre "

"La Chine est devenue un acteur très important avec les sommes qu'ils mettent sur les joueurs, et les Chinois sont sur un de nos joueurs", a-t-il aussi confié. "On résiste, je suis obligé de penser comme un dirigeant, pour le bien du club", a-t-il précisé. "Bien évidemment je veux garder les joueurs et gagner des trophées, mais il n'y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n'importe quelle offre".