Mourinho : "La L1 devrait remercier Ibrahimovic d'être parti"

José Mourinho ne rate jamais une occasion d'encenser Zlatan Ibrahimovic. Et il a toujours une manière bien à lui de le faire. Lors d'une interview accordée à SFR Sport, le manager portugais de Manchester United a ainsi rendu hommage à son protégé en comparant la L1 avec lui et sans lui. Et selon lui, la France doit le "remercier d'être parti."

Pourquoi ? Tout simplement car avec Ibra, il n'y avait pas de concurrence en France, estime Mourinho. Le PSG raflait tout. "Je pense que les gens en France devraient être contents qu'il soit parti", lâche le Mou avant de s'expliquer : "Parce que maintenant, vous avez un championnat. Avec lui, il n'y avait pas de championnat. Avec lui, c'était Paris, Paris, Paris…"

En clair, Zlatan Ibrahimovic a permis à Paris de dominer outrageusement sa scène nationale. Ses 113 buts en 122 matches de L1 vont dans le sens de Mourinho. Tout comme le palmarès d'Ibra lors de son passage dans l'Hexagone. D'ailleurs, Mourinho, qui cite Nice et Mario Balotelli ou encore "son ami" Leonardo Jardim, l'affirme : "Maintenant, je regarde la L1. Vous devriez le remercier d'être parti. "