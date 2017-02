Notre débat : l’OM doit-il encore compter sur Diarra ?

Oui, l’OM a besoin de Diarra

Par Cyril Morin

Lassana Diarra n’a pas respecté l’OM. C’est un fait. En refusant de jouer et en traînant les pieds, l’international français devrait ne plus porter la tunique olympienne. Sauf que l’OM est dans une période particulière. Et aligner le récupérateur est un choix gagnant-gagnant.

Gagnant pour Diarra d’abord. Le Français a cherché à quitter le club mais n’a pas encore trouvé crampon à son pied. Et sûr qu’il cherche encore une équipe pour payer son amende de 10,5 millions. Pour qu’un club accepte cette charge, "Lass" n’a d’autre choix que de flamber à nouveau, comme lors des six premiers mois de la saison passée. Car, en forme, il vaut bien cette somme.

Mais revenons-en à l’OM, puisque la décision lui en revient. Dans sa situation actuelle, le club doit laisser son orgueil de côté. Les bons sentiments ont leurs limites, surtout dans le sport de haut niveau. Sportivement, l’OM a tout à gagner. Un trio Diarra-Sanson-Lopez placerait directement le milieu olympien dans une autre sphère. Tout l’inverse de William Vainqueur ou André-Frank Zambo Anguissa, travailleurs mais loin d’être flamboyants.

Surtout, pour son Champion Project, Marseille se doit d’être européen la saison prochaine. Autrement dit, finir en boulet de canon sa saison pour passer devant Saint-Etienne et l’OL. Histoire d’aborder le mercato avec davantage d’arguments et commencer la saison 2017-2018 avec des certitudes mais surtout la bave aux lèvres. Pour cela, Diarra sera utile. Pour quatre mois. Le temps que l’OM lui trouve un remplaçant un peu plus investi.

Non, Diarra ne mérite pas sa place à l’OM

Par Vincent Bregevin

Déjà parce que Marseille n’a pas forcément besoin de Lassana Diarra. Intrinsèquement, c’est probablement le meilleur milieu de l’effectif marseillais à l’heure actuelle, mais Rudi Garcia a trouvé une formule qui tient la route dans l’entrejeu avec William Vainqueur, Maxime Lopez et Morgan Sanson. Collectivement, l’OM est compétitif avec ce trio. Potentiellement, il peut l’être davantage avec un Diarra à 100%. Mais, tant physiquement que psychologiquement, Lass’ est loin, très loin de sa forme optimale. Qu’il soit au top sur la deuxième moitié de la saison reste un pari à ce stade.

Lassana Diarra avec Doria, Rolando et Rod Fanni à l'OM - 2016Panoramic

Aussi, réintégrer définitivement Diarra ne serait pas le meilleur message de l’OM dans le cadre de son projet. Le club phocéen veut se redonner la crédibilité qu’il avait un peu perdue ces dernières années pour redevenir ambitieux. Dans cette optique, il peut difficilement accepter que l’un de ses éléments fasse passer ses intérêts personnels avant ceux du club. Et Diarra, totalement relancé par Marseille la saison passée après avoir été au fond du trou, n’a pas respecté l’OM en privilégiant ses velléités de départ. Ce ne sont pas les valeurs que Marseille doit prôner.

Clairement, le cas Diarra est épineux. Le joueur traîne une amende de 10,5 millions d’euros à payer, sa préoccupation première est de trouver le meilleur moyen de la régler et il n’a manifestement pas hésité à demander à l’OM de faire un geste dans cette optique. Ça peut se comprendre, mais pas dans ce contexte. Car Diarra, sur le terrain comme en dehors, n’a strictement rien fait pour pouvoir revendiquer cela auprès d’un club qui l’a déjà bien aidé en le relançant. Les dirigeants marseillais seraient plutôt inspirés de se débarrasser de cet encombrant dossier. Quitte à résilier son contrat.