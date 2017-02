OM - Pourquoi Bafétimbi Gomis est indispensable

"Avec la répétition des matchs, il faudra peut-être me laisser souffler." Bafétimbi Gomis ne cache pas qu'il ne pourra pas enchaîner toutes les rencontres de l'OM d'ici la fin de la saison. A 31 ans, l'ancien Stéphanois raisonne comme un vieux sage. Ou plutôt comme un futur entraîneur. C'est au choix. Car le meilleur buteur de l'OM (treize réalisations en L1) place le collectif au centre de son discours. "Avec l'âge, j'arrive à me mettre à la place du coach, explique-t-il. Je pars du principe que l'on ne gère pas un groupe de la même manière si on est à dix journées de la fin ou si on est au milieu du championnat. Il (Garcia) a montré un signe fort à son groupe pour le déplacement à Metz". En choisissant de se priver délibérément de Gomis au coup d'envoi de la rencontre en Lorraine, l'entraîneur marseillais savait qu'il prenait un risque. Car on ne se passe pas de son attaquant fétiche sans conséquence…

Battus à Metz (1-0) alors qu'ils ont maîtrisé l'essentiel de la rencontre, les Olympiens ont perdu des points précieux dans leur projet de reconquête. Le manque d'efficacité - deux frappes cadrées sur onze tentatives - a sauté aux yeux de tous les observateurs lors de cette défaite surprise face à une formation jouant le maintien. L'absence de réelle alternative à Gomis pose question. Titulaire à la place de son capitaine de l'OM à Metz, Bouna Sarr n'a pas fait illusion bien longtemps. Un seul raid solitaire est à mettre à son crédit. C'est bien peu pour un joueur qui revenait sur ses terres. Mais Garcia reste droit dans ses bottes. "L'équipe a été meilleure en animation offensive en première période qu'en seconde", analyse-t-il. L'entrée en jeu de Gomis à l'heure de jeu n'a donc pas non plus satisfait l'entraîneur marseillais…

Vidéo - Garcia : "Le Top 4, ce n'est pas pour l'OM" 01:22

L'OM voulait recruter un n°9 au mercato

Déjà identifiée lors de la première partie de saison, l'absence d'un remplaçant efficace à Gomis avait été intégrée par le staff olympien. C'était d'ailleurs une des priorités de l'OM lors du dernier mercato. Mais l'occasion de faire une bonne affaire ne s'est pas présentée. "On voulait réellement faire venir un attaquant de pointe, confie-t-on en interne. Mais on n'a pas eu la possibilité de réaliser un transfert vraiment intéressant pour nous." Devant ce constat d'échec, la recherche de la perle rare aux avant-postes continue. Mais le profil a évolué. On ne parle plus d'un "joueur à fort potentiel" mais bien d'un cador, capable de se mettre dans la peau d'un titulaire en puissance. Car l'OM prépare déjà l'après-Gomis.

Capitaine exemplaire, homme au grand coeur et buteur encore en verve, Gomis ne représente pourtant pas l'avenir du club olympien. Or, le poste d'avant-centre est crucial dans le projet "OM champion". Gomis avoue également que ce rôle est à part à Marseille. "J'avais discuté des attentes autour de ce poste d'attaquant avec André-Pierre Gignac, souffle l'ancien Lyonnais. J'en ai aussi parlé avec Mamadou Niang, Jean-Pierre Papin et Didier Drogba. Ces dernières années, l'OM a eu des attaquants critiqués mais aussi adulés. Mais ils ont toujours marqué beaucoup de buts. J'étais pressé de venir appartenir à cette lignée d'attaquants. J'espère faire aussi bien, si ce n'est mieux…" Gomis voudrait se hisser à la hauteur des grands buteurs olympiens. "Tous les feux sont au vert pour faire la meilleure saison de ma carrière", lance ainsi l'intéressé dont le record est de seize buts en championnat.

Pas de solution idéale en interne

Cette saison, Gomis n'a manqué que deux coups d'envoi de son équipe en Ligue 1. A chaque fois, l'OM s'est incliné. Car si la solution n'est pas venue de l'extérieur durant la dernière fenêtre des transferts, les possibilités en interne n'ont pas convaincu Garcia. Postulants naturels à une place dans l'ombre de Gomis, Aaron Leya Iseka et Antoine Rabillard peinent à se montrer à leur avantage. "S'ils le méritent, pourquoi pas, affirme Garcia quand on lui demande s'ils pourraient venir grappiller un peu de temps de jeu à Gomis. Mais il faut qu'ils le démontrent à l'entraînement…" Conscient de la pénurie de buteur dans le vivier olympien, les formateurs de l'OM prônent la patience. "C'est vrai qu'il y un petit trou générationnel, tente d'expliquer l'un des éducateurs olympiens. Mais la relève arrive. Ce sont les signaux que l'on envoie à l'équipe première."

Vidéo - Pas de doublure, pas de problème : Pour Gomis, ''la piste interne est un bon choix'' 02:12

En attendant de voir sortir de La Commanderie un attaquant capable de marcher dans les traces du prometteur Maxime Lopez, l'OM n'entend pas rester inactif. Les contacts noués cet hiver avec plusieurs représentants de joueurs de très haut niveau vont être réactivés rapidement. Le duo Garcia-Zubizarreta sait que les venues de Patrice Evra et Dimitri Payet ne peuvent suffire pour titiller les grosses écuries du championnat. Un attaquant de renommée internationale doit être le prochain gros coup de l'équipe de Frank McCourt. Le propriétaire du club olympien, qui apprécie énormément Gomis, ne lésinera pas sur les moyens pour attraper un gros poisson. Prêté sans option d'achat par Swansea, le buteur olympien sait qu'il ne pourra prétendre à rivaliser avec un avant-centre très haut de gamme s'il reste à Marseille. Mais voir Gomis continuer l'aventure dans la peau d'un joker de luxe pourrait bien plaire à un joueur amoureux de l'OM depuis sa tendre enfance…