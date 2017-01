Palmieri : "Balotelli devrait se faire tout petit, je pense qu'il s'est cherché des excuses"

C'est une sortie inattendue qui ne manquera pas de faire réagir. En tant qu'ancien joueur de Bastia, entre 2012 et 2016, Julian Palmieri a été interrogé ce samedi sur les cris de singe de certains "supporters" bastiais vendredi lors du match Bastia-Nice. Des cris visant Mario Balotelli qui s'en est ému samedi sur les réseaux sociaux. Une dénonciation corroborée par les images de beIN Sport diffusées dans la foulée.

Au sortir du nul contre Dijon (0-0), le gaucher a avancé au micro de beIN Sport que l'Italien s'était plaint uniquement en raison de son match passable. "On connaît le match Bastia-Nice. J’ai regardé le match et je n’ai rien entendu. Et après, je n’ai pas entendu de cris de singe. Je trouve que, venant d’un joueur comme ça… Si il y a eu ça, bon bah c’est grave mais venant d’un joueur comme ça, vu le match qu’il a fait, il devrait se faire tout petit" a d'abord avancé le joueur.

" Je pense qu’il s’est cherché une excuse "

Relancé sur ses propos et sur la propension de certains dérapages à Bastia, la latéral a pris fait et cause pour son ancien public, jugeant par ailleurs que Balotelli se cherchait "une excuse" après son match raté. "Est-ce spécifique à Bastia ? Non, non, après je ne suis peut-être pas objectif. Il devrait se faire tout petit vu son match. Je pense qu’il s’est cherché une excuse. Il s’est chambré avec le public et même si il y a deux trois énergumènes, c’est dommage de tous les mettre dans le même panier".

Le tout avant de conclure : "On en fait une affaire beaucoup plus importante que ce qu’elle n’est". Pas forcément l'avis de la Ligue qui a annoncé ouvrir une enquête dans ce dossier. "L'affaire" comme dit Palmieri ne fait peut-être que commencer.