Premier League - Si Chelsea en est là, c'est aussi grâce à un Eden Hazard retrouvé

Ligne médiane. Un crochet court pour effacer Koscielny, des pas supersoniques pour reprendre de la vitesse, une protection de balle impeccable sur quinze mètres qui fait chuter Coquelin, deux nouveaux crochets pour déstabiliser encore Koscielny et une frappe du droit pour conclure de près. En onze secondes samedi, Eden Hazard a rappelé au monde du football qu'il appartient bien à cette catégorie de joueur à même de changer le destin d'un match sur un coup de génie.

Et Hazard a même pris la peine de signer son chef d'œuvre. Car ce but, il est quasiment le seul à pouvoir le réaliser. Tout Hazard résumé en une action : une orientation de buste quasi-immédiate vers le but adverse, une capacité à ré-accélérer après ses dribbles, un coup de reins dévastateur et des petits appuis à même de faire tourner en bourrique l'un des meilleurs défenseurs de Premier League.

Paulista a vécu un cauchemar

Mais résumer le match d'Hazard à ce but monstrueux serait une injustice. Car le Belge a signé une prestation XXL face aux Gunners, tout en justesse technique. Entré en jeu à place d'Hector Bellerin, Gabriel Paulista a passé un sale après-midi à mordre dans les feintes de l'ancien Lillois. Tout comme Mustafi, Monreal ou Koscielny à dire vrai. Dans le 3-4-3 des Blues où Marcos Alonso se montre très offensif et colle à la ligne, Hazard a abandonné peu à peu le rôle traditionnel d'ailier pour se retrouver davantage dans le cœur du jeu. Une réussite jusqu'à présent. Car en participant davantage au jeu, Hazard se rapproche d'un rôle de meneur de jeu, ou de neuf et demi, qui correspond davantage à ses qualités. A Lille, c'est à ce poste derrière l'attaquant qu'il avait pris feu. Plus proche du but et surtout face au jeu, le protégé de Conte peut exploiter au mieux ses qualités balle au pied.

Mais, au-delà de la technique, c'est le physique d'Hazard qu'a choisi de mettre en avant Antonio Conte après le match : "Bien sûr, il a marqué un but magnifique mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est sa forme physique qui a fait la différence, car si vous n'êtes pas en forme, c'est très dur de marquer ce type de but". Francis Coquelin qui a tenté de freiner le TGV Hazard pour finalement terminer sur les fesses peut en témoigner.

Et maintenant, jusqu'où peut-il aller ?

Et son retour en forme se fait ressentir sur ses stats : à la même période la saison passée, le Belge avait disputé 31 matches toutes compétitions confondues. Cette, il en est à 26. Et son aspect décisif n'est pas trop compliqué à constater.

En 2014-2015, année de son sacre comme joueur de l'année en Premier League, le Belge avait rendu une feuille de stats particulièrement alléchante : 19 buts et 13 passes décisives. Autant dire que s'il continue sur sa lancée, il devrait s'en approcher en juin prochain. De quoi le rapprocher à nouveau du gotha du foot mondial. En 2015, le joueur du plat pays avait terminé 8e dans la course au Ballon d'Or. Son talent peut (doit) lui permettre de viser plus haut. Car, derrière l'infernal duo Messi-Ronaldo, Hazard fait partie de cette caste des grands. Et Chelsea le redécouvre avec bonheur cette saison.