Puel : "Ben Arfa est comme Ibrahimovic : il doit se sentir important pour bien s'exprimer"

Même de l'autre côté de la Manche, Claude Puel reste un admirateur d'Hatem Ben Arfa. Désormais entraîneur de Southampton, il suit toujours de près les performances de celui qu'il a brillamment relancé la saison dernière à Nice. Dans un entretien accordé au Parisien, le manager des Saints reste certain de la réussite d'HBA au PSG. "Hatem, pour moi, est un joueur hors normes, lance d'emblée l'ancien coach du Gym. Je ne compare pas les niveaux, mais il est comme Ibrahimovic : il doit se sentir important pour bien s'exprimer".

Un temps écarté du groupe parisien, Ben Arfa n'a ensuite pas convaincu lors de ses quelques apparitions et n'a pas encore inscrit le moindre but en championnat ou en Ligue des champions sous ses nouvelles couleurs. "Il va se réaliser à Paris, assure pourtant Claude Puel qui demande davantage de temps de jeu et de responsabilités pour son protégé. Il ose, tente des gestes ou des rushs qui sortent de l'ordinaire. Mais il ne peut pas exprimer son potentiel s'il se sent discuté ou ne joue que de temps en temps".

"Ce n'est plus un jeune à qui on peut demander d'entrer quinze ou cinq minutes pour tout exploser, poursuit le coach de Southampton qui prend régulièrement des nouvelles de Ben Arfa. C'est désormais un joueur établi, un dynamiteur, et il faut accepter son jeu à risque. On s'envoie des SMS. Il s'accroche, il est très volontaire". Un temps annoncé, un éventuel départ en prêt de HBA vers la Turquie ne semble donc plus d'actualité.