"Rageant" ou "un bon point" : Pour le PSG et Monaco, un nul au goût bien différent

Il y a des nuls qui ont le goût de défaite. Et d’autres qui ressemblent à s’y méprendre à des victoires. Parisiens et Monégasques peuvent en témoigner. A la sortie de ce choc de la 22e journée de L1, les deux camps avaient une mine bien différente à l’heure de se présenter dans les micros. Aux Parisiens, la moue des mauvais jours. Aux Monégasques, la mine réjouie de joueurs persuadés de sortir d’une bataille avec le sentiment du devoir accompli.

A trois points de Monaco avant ce duel au sommet du championnat, le PSG n’avait pas le droit de perdre. Mais un nul ne fait pas non plus ses affaires. Ce partage des points concédé à domicile dans le temps additionnel est même une petite claque. "On est déçu car on avait fait le plus dur", résume Blaise Matuidi. "C’est rageant de terminer sur un nul", ajoute Thomas Meunier. A l’issue de cette journée, Paris reste en plus à trois longueurs de son adversaire du soir. Une situation qui fait le bonheur des Monégasques, forts de leur victoire à l’aller et de leur net à l’avantage à la différence de buts.

La joie de Bernardo Silva face au PSGPanoramic

Ils ne le disent pas haut et fort. Mais ça transpire dans leurs discours. "C’est un bon point, reconnait tout de suite Valère Germain. On garde nos distances avec Paris. On était devant avant le match. Et de temps en temps, c’est à l’adversaire de faire le jeu…" Son entraîneur Leonardo Jardim trace le même sillon : "Un match nul à Paris est bon, mais notre ambition était de gagner le match". Il a d’ailleurs aperçu une progression pour son équipe : "C'est la troisième fois que je venais à Paris. Les deux premières fois, on défendait plus qu'on n'attaquait. Aujourd'hui, c'était plus équilibré", souligne l’entraîneur portugais.

" C'est une bonne opportunité qu'on a perdue" "

Plus que la physionomie du match, l’important à l’issue de ce week-end reste de toute manière bien le classement. Et si Monaco garde la main, tous les protagonistes rappellent que "rien n’est joué", comme le résume Matuidi. "Il reste beaucoup de matches", confirme Germain. Avec 16 journées encore à disputer, tout peut encore arriver. "Il faut voir sur le long terme. Tout peut aller vite. Il ne faut pas dramatiser. Il faudra se battre jusqu’à la fin de la saison", ajoute Meunier. Les Parisiens sont clairement sur la défensive. Car Monaco garde bien la main.

Pragmatique, Unai Emery fait d’ailleurs un bilan assez réaliste. "Ce n'est pas le meilleur résultat, mais ce n'est pas le pire. Aujourd'hui c'est une bonne opportunité qu'on a perdue, mais nous aurons beaucoup d'opportunités et nous allons travailler pour réduire l'écart de points", explique-t-il avant d’annoncer : "Quand le chemin est difficile, on donne plus pour arriver à l'endroit qu'on veut". Il aurait quand même bien aimé être à la place des Monégasques en ce début de semaine. Eux ont leur destin en main.