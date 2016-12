Tiémoué Bakayoko : "Je ne quitterai pas Monaco cet hiver, c'est une certitude"

"C’est son humilité qui nous a touchés." Sinza Ezan est président du Celtic Club d’Abobo, petit club ivoirien qu’a choisi Tiémoué Bakayoko pour jouer les Pères Noël durant la trêve hivernale. Le milieu de terrain de Monaco, révélation de ce début de saison de L1, a participé, en compagnie de son frère Soualio, défenseur au Paris FC, à un tournoi caritatif avant de distribuer des cadeaux aux enfants démunis. "C’est un grand geste de sa part, il a fait vivre un rêve aux enfants. Maintenant, on espère qu’il jouera pour notre sélection", a conclu Sinza Ezan. A l’issue d’un séjour riche en émotions, Tiémoué Bakayoko a accepté pour nous de revenir sur ses racines ivoiriennes, son début de saison canon avec Monaco… et les approches de Chelsea et Manchester United lors du mercato hivernal.

Tiémoué, vous êtes né à Paris mais vos racines sont ivoiriennes. Pourquoi était-ce important pour vous de revenir dans le pays de vos parents lors de cette trêve hivernale ?

T.B. : D’abord, j’avais besoin de voir mes proches. Ensuite, on a tout ce qu’il faut ici pour bien se reposer. Enfin, j’avais envie de m’investir pour les enfants ivoiriens. Je voulais donner un peu de mon temps et de mon énergie auprès des orphelins ou des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Aujourd’hui, j’ai une vie très belle et quand on a beaucoup, c’est important de redonner.

Vous avez connu les sélections françaises mais est-ce imaginable de vous voir un jour porter le maillot des Éléphants de la Côte d’ivoire ?

T.B. : Je n’ai pas envie de revenir sur ce débat. Les deux sélections sont très importantes à mes yeux. La réflexion est difficile, je pèse le pour et le contre. La Côte d’Ivoire est très importante pour moi. C’est le pays de mes parents et j’ai eu une éducation ivoirienne. Ma réflexion est en cours même s’il y a une tendance. Je donnerai ma réponse quand je jugerai le moment opportun. Mais je peux déjà vous dire que je ne ferai pas la CAN.

Comment expliquez-vous votre début de saison canon après une saison en dents de scie ? Le départ de Jérémy Toulalan est-il la clé de votre progression spectaculaire ?

T.B. : Il ne faut pas se voiler la face, le départ de Jérémy m’a permis d’avoir du temps de jeu et il est nécessaire d’enchaîner les minutes pour progresser. Ce qui a tout déclenché, c’est la confiance du coach. Ça change tout. Sans confiance, impossible de se lâcher. J’avais besoin de me sentir important dans cette équipe et de prendre les choses en main.

Ce n’était pourtant pas gagné en début de saison…

T.B. : L’idée d’un départ m’a traversé l’esprit en début de saison. Je ne savais pas ce que le club voulait faire de moi. Je ne suis pas revanchard, peut-être que je ne n’inspirais pas confiance. Peut-être aussi que je ne faisais pas les efforts nécessaires.

Tout ceci semble loin. Aujourd’hui, la presse anglaise, notamment The Sun, annonce une approche de Chelsea et de Manchester United pour vous signer dès cet hiver. Qu’en est-il ?

T.B. : Des amis m’en ont parlé mais je n’y accorde aucune importance. J’ai fait six bons premiers mois mais la saison n’est pas finie. Je ne quitterai pas Monaco cet hiver, c’est une certitude. Je n’ai pas envie de partir. L’ASM est une belle institution. Certes, la Premier League fait rêver mais je n’ai aucune raison de partir cet hiver. Aujourd’hui, j’ai deux objectifs : terminer champion de France et aller le plus loin possible en Ligue des champions.

Aujourd’hui, quel est selon vous l’adversaire le plus redoutable dans la course au titre : Nice ou le PSG ?

T.B. : Sans hésitation, Nice. Il nous en ont mis quatre en début de saison. Et ils ont signé un grand match au Parc des Princes. Ça va être compliqué d’aller les chercher. Mais notre groupe est très fort. Monaco n’a plus gagné de titre depuis longtemps. On a les moyens d’inscrire notre nom au palmarès. On ne retient que les titres et c'est important pour nous de finir champion.