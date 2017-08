L'idylle entre Neymar et le Parc des Princes a bien débuté

Il est venu, il a vu et il a déjà vaincu le cœur des supporters parisiens. Neymar a eu le droit à un accueil à la hauteur de son transfert, XXL, de la part du Parc des Princes. Le PSG avait mis les petits plats dans les grands, avec DJ set, podium et tour d'honneur pour sa nouvelle star. Et le public a répondu présent avec une clameur des très grands moments. Les quelques minutes de retard sur le programme annoncé et son absence sur la feuille de match ont vite été oubliées.

"Je suis venu ici pour un grand défi. Paris est magique !" a lancé le Brésilien, plutôt avare en mots mais visiblement ému par l'ambiance du stade parisien et des regards de la planète football, tous braqués sur lui, le temps d'un après-midi. Dans un français encore approximatif, Neymar a lancé un grand "merci" au Parc, avant de s'exprimer directement à son nouveau public. "Je compte sur vous tous. Et je suis venu ici gagner des trophées." Avant de conclure par un "Ici, c'est…", repris en chœur par le public d'un "Paris" vibrant. Déjà le premier grand moment de la Neymarmania qui a débuté dans la capitale.

Files d'attente interminables et tour d'honneur

Car l'amour ne compte pas les jours. Officiellement joueur du PSG depuis à peine deux jours, Neymar est déjà sur toutes les lèvres et toutes les épaules, les maillots floqués du nom du Brésilien pullulant aux abords du stade. De quoi créer des files d'attente toujours plus longues pour les boutiques autour du Parc des Princes. S'il n'en a pas encore foulé la pelouse en match officiel, l'ancien Barcelonais a déjà le droit à son chant "Neymar, Neymar" sur un célèbre air brésilien (le refrain "Brasil, Brasil" du classique "Aquarela do Brasil").

L'attaquant s'est ensuite lancé dans un long tour d'honneur pour saluer le public, ou plutôt son public, pour envoyer en tribunes des ballons, souvenirs d'une présentation pour l'histoire. Tout sourire, Neymar s'est arrêté plusieurs minutes devant les supporters du Collectif Ultras Paris, envoyant par la suite son maillot numéro 10 en tribunes Auteuil. "Je ne m'attendais pas à ça, c'est merveilleux ce qui se passe à Paris" a assuré le joueur une fois sa sortie du terrain. Il a finalement laissé place au jeu, qu'il rejoindra vraisemblablement dans huit jours à Guingamp. Après le public parisien, la seconde phase de l'opération séduction passera par le terrain.