Officiel : Nice laisse filer Dalbert à l'Inter et boucle la plus grosse vente de son histoire

C'est la fin d'un long feuilleton. Au terme d'une première saison réussie avec l'OGC Nice, Dalbert Henrique (23 ans) avait fait part à ses dirigeants de son souhait d'épouser le projet intériste et d'accepter au passage un salaire huit fort supérieur à celui qu'il touche à Nice. Après plusieurs semaines de négociations et quelques mises sur le banc de touche, Nice a finalement décidé de faire une exception à la règle qu'il s'était fixée : ne jamais vendre une recrue après une seule saison.

La plus grosse vente de l'histoire de Nice

Pour convaincre les dirigeants du Gym, qui ont bouclé lundi le plus gros achat de leur histoire avec Allan Saint-Maximin (10 millions d'euros), l'Inter a déboursé pas moins de 20 millions d'euros, plus des bonus et un pourcentage à la revente en faveur de Nice, faisant ainsi du latéral gauche brésilien le plus gros transfert de l'histoire du club azuréen dans le sens des départs, devant Loïc Rémy, transféré à l'OM en 2010 pour 15,5 millions d'euros.

Sportivement, ce départ devra être compensé par l'OGC Nice, qui a bricolé depuis le début de saison en alignant son jeune défenseur central gaucher Malang Sarr à la place du Brésilien. Le nom de Rafa Soares est notamment évoqué par L'Equipe ce mercredi. A moins que Christophe Jallet, qui a dû se contenter pour le moment d'un rôle de doublure d'Arnaud Souquet au poste de latéral droit, ne dépanne à gauche.