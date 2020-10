"Comment ça va Twitter ce soir ?" Le community manager du Stade Rennais avait prévenu ses supporters, de manière implicite : il allait avoir des annonces à faire ce samedi. Dans la foulée, le club 3e du dernier championnat a officialisé les arrivées de deux joueurs de Serie A, en prêt. Le Brésilien Dalbert et l’Italien Daniele Rugani joueront cette saison en rouge et noir.

Selon certains médias italiens et français, Rugani est prêté pour un an et deux millions d'euros, sans option d'achat, et Dalbert pour la même somme, mais avec une option d'achat fixée à 13 millions d'euros.