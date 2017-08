Rudi Garcia sur Olivier Giroud : "Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille"

"Je pense qu'il ne veut pas venir à Marseille" Dauns un entretien accordé au quotidien L'Equipe, l'entraîneur de l'OM Rudi Garcia a semblé faire une croix sur la venue d'Olivier Giroud à Marseille. Garcia a confirmé que Giroud était le buteur idéal recherché par son équipe "dans le profil", mais expliqué que l'avant-centre de l'équipe de France "peut avoir d'autres centres d'intérêts que l'OM".

"Ca peut se comprendre, quand on est l'attaquant de l'équipe de France, qu'on évolue à Arsenal et qu'on va éventuellement changer de club", a encore déclaré Garcia, selon qui "cela montre aussi que nous avons des paliers à franchir pour qu'on soit complètement attractifs". "Aujourd'hui, pour avoir des tops joueurs, on est encore un peu court", a estimé l'entraîneur phocéen, qui a prévenu: "Il ne faut pas que les gens rêvent et pensent qu'on va prendre un top joueur".

Ces propos font écho à ceux du président de l'OM Jacques-Henri Eyraud, qui avait expliqué fin juillet dans un entretien à l'AFP: "On ne s'alignera jamais sur les prix qu'on peut voir dans ce mercato un peu fou." Cet été, l'OM a recruté quatre joueurs, le défenseur central international Adil Rami, le gardien international Steve Mandanda, la sentinelle internationale brésilienne Luiz Gustavo et le champion de France Valère Germain.