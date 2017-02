Après PSG - Barça : 4-0, le score qu’on ne remonte jamais en coupe d’Europe

Le FC Barcelone est d’ores et déjà certain d’une chose : s’il renverse le Paris Saint-Germain le 8 mars prochain au Camp Nou, il écrira un nouveau chapitre dans le livre de son exceptionnelle histoire. Et pour cause, perdre 4-0 à l’aller a toujours été fatal à ses victimes depuis la création des coupes d’Europe, en 1956. Le Barça a trois semaines pour préparer ce qui serait le retournement de situation du siècle.

Depuis plus d’un demi-siècle, on a certes déjà vu des formations remonter un débours de quatre buts. Mais elles avaient toutes marqué à l’aller. Un détail… qui n’en est pas un.

Les trois équipes qui ont remonté quatre buts sont :

Leixoes face à La Chaux de Fonds en 1962 (6-2, 0-5). C'était en tour préliminaire de Coupes des Coupes.

Le Partizan Belgrade face aux Queens Park Rangers en 16es de finale de la C3 il y a 32 ans (6-2, 0-4).

Et, enfin, le Real en Coupe de l'UEFA 1985/1986 (16es de finale). Ecrasés 5-1 à Moenchengladbach, les Madrilènes avaient renversé la vapeur au retour (4-0).

Le Barça a trois semaines pour trouver la solution à ce problème impossible et se remettre de sa pire défaite en Ligue des champions. Milan en finale de l’édition 1994, le Dynamo Kiev en 1997 (phase de groupe) et le Bayern Munich en 2013 (demi-finale) avaient déjà plié le Barça sur ce score de 4-0. Ils ont désormais un petit frère. Il s’appelle le PSG et il est très fier.