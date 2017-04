Buffon-Mbappé, c'est l'histoire d'une bromance

Un duel dans le duel. A trois jours de la demi-finale aller de Ligue des champions entre l'AS Monaco et la Juventus, l'opposition à venir entre Kylian Mbappé et Gianluigi Buffon fait saliver la France du football et attire la curiosité par l'écart d'âge qui existe entre les deux hommes. Séparés de 21 ans, les deux joueurs constituent deux opposés : Buffon, l'expérience et la sagesse, Mbappé, le talent brut et l'avenir.

Interrogé par beIN Sports sur cette rivalité sportive à venir avec le jeune attaquant de l'ASM, auteur de 24 buts en 38 rencontres cette saison dont 14 en Ligue 1, Buffon a adressé un message de bienveillance à l'international français. "Pouvoir affronter des joueurs qui n'étaient pas nés quand toi tu débutais ta carrière : c'est très motivant de savoir que je joue avec le futur Messi, Ronaldo ou Neymar", a indiqué l'international italien.

" Mbappé : On travaille pour affronter de grands joueurs comme Buffon "

Le portier de la Juventus a ensuite vanté les mérites du jeune Monégasque. "Mbappé a un talent incroyable d'après ce que j'ai pu voir. Il semble qu'en plus il a la tête sur les épaules. Ça a l'air d'être un bon gars, cela va beaucoup l'aider dans sa carrière qui s'annonce brillante." Également interrogé par beIN, Mbappé a rendu hommage au champion du monde 2006 pour qui il voue une admiration sans borne.

"Il a marqué l'histoire, c'est l'un des plus grands gardiens du monde. Donc, je suis vraiment content d'affronter ce genre de joueurs", a précisé Mbappé. "On travaille tous les jours pour affronter de grands joueurs et lorsque vous en affrontez vous êtes content et vous voulez tout donner pour les battre."