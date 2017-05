Isco, bien mieux qu'un plan B

"C'est un footballeur qui me plaît beaucoup et il est à sa place au Real". Ces louanges sur Isco sont signées Zinedine Zidane. Titularisé par ce dernier en demi-finale aller de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, le milieu de terrain de 25 ans a encore une fois sortie une prestation XXL avec la tunique merengue sur les épaules. Omniprésent en première période dans l'entre jeu du Real Madrid, Francisco Roman Alarcon dit Isco est devenu bien plus qu'un simple remplaçant à la BBC de Zinedine Zidane.

Positionné contre les Colchoneros dans une position de milieu de terrain offensif derrière le duo Benzema-Ronaldo, c'est à ce poste que le milieu espagnol fait étalage de toute sa palette technique et de son volume de jeu. Complètement libre dans son positionnement et sans cesse en train de dézoner jusqu'à sa sortie à la 68e minute de jeu, Isco a posé énormément de problème à la formation de Diego Simeone. D'habitude si bien organisés tactiquement, les Matelassiers n'ont jamais trouvé la solution pour empêcher Isco de développer son jeu et dans son sillage, celui de son équipe.

En verve, l'international espagnol a terminé la première période en ayant réalisé un 100% au niveau de ses passes (42/42). Une statistique remarquable pour un joueur prenant beaucoup de risques dans ses transmissions vers l'avant. Très à l'aise techniquement, Isco a joué toute la partie dans un fauteuil, jamais attaqué par un milieu Niguez-Gabi-Koke dépassé par les évènements.

Avec cette victoire 3-0 grâce à un triplé de Cristiano Ronaldo, Isco vient d'enchainer une ahurissante série de 51 matches sans défaite, sélection et club confondus. Cette saison, le Real Madrid n'a jamais perdu lorsque le milieu de terrain a pris part à une rencontre. Beaucoup mieux qu'un simple remplaçant à Gareth Bale, blessé lors du dernier Clasico et absent encore pour au moins trois semaines, Isco offre de nouvelles solutions tactiques à son coach.

Un 4-4-2 en losange qui lui va à merveille

Oublié le 4-3-3 classique avec la BBC en attaque, Isco permet à l'équipe de Zidane d'évoluer dans un autre système de jeu : le 4-4-2 en losange. Pointe haute de ce milieu à quatre, Isco permet ainsi à son équipe de se retrouver en supériorité numérique au cœur du jeu contre des équipes très bien organisées et regroupées. Ce fut le cas contre l'Atlético Madrid qui n'a jamais pu répondre à ce problème avec son milieu à trois. Et quand Diego Simeone a tenté de faire rentrer Correa à la place de Carrasco pour densifier son entre jeu, Zinedine Zidane est aussitôt repassé en 4-3-3 en faisant rentrer Asensio sur le côté droit en lieu et place d'Isco.

Troisième buteur du Real en Liga

Aligné cette saison 27 fois en Liga, Isco est, derrière Ronaldo et Morata, le troisième meilleur buteur du Real en championnat avec 10 buts. Il a d'ailleurs déjà dépassé son meilleur cru en Liga, en 2012-2013 sous les couleurs de Malaga (9 buts). En C1, le milieu offensif, qui va terminer sa quatrième saison au Real, avait participé à seulement quatre matches avant sa grosse prestation contre l'Atlético Madrid mardi. A 25 ans, celui qui n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au Real Madrid vit peut-être sa meilleure saison à Madrid.

De très bon augure pour les Merengue encore engagés dans la course au titre en Liga et bien partis pour disputer une nouvelle finale de C1 à Cardiff le 3 juin prochain.