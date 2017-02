Ligue des champions - Porto-Juve : Pour Dybala, c'est déjà l'heure

Vous avez forcément vu le nom de Paulo Dybala tourner ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Que ce soit pour son sa prestation éblouissante vendredi soir face à Palerme (4-1), ponctuée d'un sublime coup franc. Ou, plus sûrement, pour la photo postée sur son compte Twitter lundi, où il apparaît en charmante compagnie.

Poser aux côtés de Rihanna peut éventuellement faire de l'Argentin une star. Il n'a pas fallu attendre ce cliché pour qu'il en soit une de l'autre côté des Alpes. En un an et demi, Dybala s'est imposé comme le maillon fort de la Juventus Turin. Surtout depuis que Paul Pogba s'est envolé vers Manchester United l'été dernier. La Vieille Dame ne manque pas de talents. De Gianluigi Buffon à Gonzalo Higuain, en passant par Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Dani Alves, Claudio Marchisio ou Miralem Pjanic, elle en a dans tous les secteurs. Mais Dybala a quelque chose en plus.

"L'héritage de Messi"

C'est le type de joueur qui justifie à lui seul de payer une entrée au stade. Quand il accélère, quand il dribble, quand il arme son formidable pied gauche, il fait frissonner le public. Son talent et sa capacité à faire la différence sautent aux yeux. Et fatalement, l'Argentin suscite les attentes les plus grandes. Quand La Gazzetta dello Sport évoque le rendez-vous de la Juventus avec Porto, en 8e de finale de la Ligue des champions, elle évoque aussi celui de Dybala avec l'Europe. Et le quotidien italien voit grand pour celui qui doit prendre "l'héritage de Messi".

Ça peut paraitre ambitieux. Car l'Argentin n'a pas montré grand-chose en Ligue des champions. Au-delà de ses statistiques presque faméliques en C1 (2 buts en 11 matches), la "Joya" n'a pas montré dans cette compétition l'impact qu'il peut avoir sur son équipe en Serie A. Il avait bien marqué le but qui avait permis à la Juve de revenir à 1-2 face au Bayern en huitième de finale aller la saison passée (2-2), mais il avait ensuite manqué le match retour sur blessure et assisté en spectateur à l'élimination de la vaillante formation turinoise en Bavière (4-2 a.p.).

Paulo Dybala (Juventus)Panoramic

Un schéma taillé pour lui

Dybala n'a pas encore écrit son histoire en Ligue des champions. Celle qui doit le propulser parmi les plus grandes stars d'une compétition où Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se partagent la tête d'affiche depuis de nombreuses années. A 23 ans, il est à la croisée des chemins. Le natif de Cordoba, auteur de quelques records de précocité en Argentine, a encore le temps de s'imposer en C1. Mais l'heure est déjà venue pour lui de poser son empreinte dans cette compétition. C'est une opportunité qu'il doit saisir dès cette saison. Parce que le contexte lui est favorable.

Surtout depuis que Massimiliano Allegri a fait évoluer son schéma de jeu lors du match remporté face à la Lazio le 22 janvier (2-0). Et opté pour un système en 4-2-3-1 qui met bien en valeur les qualités de l'Argentin. En soutien d'Higuain, entouré par Mandzukic et Cuadrado, Dybala est dans des conditions idéales pour faire des différences entre les lignes adverses. Cette configuration est taillée pour lui. Elle traduit surtout l'intention de l'entraîneur turinois de faire de l'ancien Palermitain l'individualité forte de la formation turinoise. Maintenant, c'est à Dybala de jouer.