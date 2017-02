PSG-Barça (4-0), l'antisèche : C’est le plus beau chef-d’œuvre de ce PSG… et il est signé Emery

Le jeu : Emery a eu tout bon

Cette incroyable victoire, c’est d’abord celle d’Unai Emery. Parce que le plan de jeu du technicien espagnol a tout permis. Parce que la bataille du milieu n’a même pas eu lieu tant les Parisiens n’ont laissé aucune solution aux Barcelonais dans ce secteur. Dans la coordination des mouvements des joueurs pour empêcher les deux dépositaires du jeu barcelonais, Andres Iniesta et Lionel Messi, de jouer vers l’avant, dans l’agressivité mise sur chaque duel, dans la volonté de faire mal à l’adversaire sur chaque offensive, il y avait absolument tout ce qui fait la patte du technicien basque. On avait eu du mal à la voir jusqu’ici. Elle a éclaté au grand jour dans cette soirée inoubliable.

Unai Emery a été l'architecte de la victoire éclatante du PSG sur le BarçaPanoramic

Parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce 4-0 est presque logique tant l’écart était immense, sur le terrain, entre le PSG et le Barça. Parce qu’en plus de dominer dans le jeu, le PSG a été précis dans ses tirs (10/12 cadrés) et efficace devant le but. Parce qu’il a marqué à des moments clés du match. Parce qu’il n’a concédé qu’un seul tir cadré à la meilleure attaque du monde. Parce qu’il a dominé le Barça de bout en bout de la rencontre et aux quatre coins du terrain. Oui, c’est un vrai chef-d’œuvre. Et il est signé Emery.

Les joueurs : Tous magiques… à commencer par Kimpembe

Oui, on a choisi de commencer par Presnel Kimpembe. Parce que celui qui a incarné la magie de la soirée parisienne, c’est bien ce "titi" qui devait remplacer Thiago Silva en dernière minute, qui disputait son tout premier match de Ligue des champions contre la MSN… et qui n’a perdu aucun duel. Kimpembe a été balancé dans le grand bain ? Non, il y est entré par la grande porte, en patron. Mais tous les Parisiens ont été excellents, de Kevin Trapp à Edinson Cavani, premier défenseur de son équipe et dernier buteur du match.

Presnel Kimpembe s'impose devant Lionel MessiAFP

En passant par Thomas Meunier, en difficulté au début avant de prendre le dessus et de se permettre une passe décisive. En passant par Adrien Rabiot et Marco Verratti, formidables de synchronisation pour couper les transmissions barcelonaises. En arrivant, enfin, à Angel Di Maria, l’homme qui a mis le Barça à genou avec un doublé de grande classe et un mouvement permanent qui l’a rendu insaisissable. Au Barça ? On a vu un peu Neymar. Sinon personne. Et certainement pas Andres Iniesta, Lionel Messi ou Luis Suarez, méconnaissables.

Le facteur X : Trapp est bien le gardien de cette grande équipe

Face au Barça, ce PSG était une très grande équipe. Et ce n’est pas facile d’être le gardien d’une très grande équipe. Ça veut dire qu’il faut être décisif sur les rares occasions adverses. Et c’est exactement ce que Kevin Trapp a fait. Son seul arrêt est décisif. Parce qu’il le réalise dans un duel face à André Gomes juste avant la demi-heure de jeu. A ce moment-là, il y a 1-0 pour Paris. A 1-1, la suite de la rencontre aurait été différente pour le PSG. Trapp a su éviter ce scénario. Et jouer, lui aussi, pleinement son rôle dans cette soirée parfaite pour Paris.

Kevin Trapp face au BarçaPanoramic

La stat : 0

Pour le PSG, il faudra finir le travail à Barcelone. Et éviter une première dans l’histoire des coupes européennes. Remonter un retard de quatre buts après le match aller, ça s’est déjà vu, très rarement. Et les équipes qui avaient réussi un tel exploit avaient systématiquement marqué à l’extérieur au match aller. Mais se qualifier au retour après avoir encaissé un 4-0, ça n’est jamais arrivé. C’est le miracle que devra réaliser Barcelone le 8 mars au Camp Nou pour ne pas tomber dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour la première fois depuis 2006-07.

Le tweet qui résume tout

La décla : Nasser Al-Khelaifi (président du PSG)

" C'est un truc de fou ! "

La question : Est-ce la plus belle victoire du PSG en Coupe d’Europe ?

C’était peut-être le match le plus marquant du PSG en Coupe d’Europe. Si on ne peut pas l’affirmer catégoriquement, c’est parce que ce n’était qu’un 8e de finale aller. Pas un quart de finale retour comme celui qui avait vu Paris faire tomber le Real Madrid dans une autre nuit inoubliable en 1993, ou le FC Barcelone de Johan Cruyff deux ans plus tard. Pas une finale comme celle qui avait propulsé le PSG dans le palmarès des coupes européennes avec sa victoire contre le Rapid Vienne ne 1996. Mais aux yeux de l’Europe, ce 4-0 infligé au Barça restera certainement plus marquant que les performances précédemment citées. Et ça compte énormément.

Pour ça, déjà, c’est l’événement le plus important de l’ère QSI. Arriver quatre fois consécutivement en quart de finale donnait un certain crédit au PSG en Ligue des champions. Faire tomber Chelsea deux années d’affilée aussi. Mais le projet des dirigeants parisiens, au départ, c’est bien d’atteindre le niveau des références de la Ligue des champions. Le Barça, au même titre que le Real ou le Bayern, ont toujours été cités comme les exemples à suivre pour ce PSG. Paris avait systématiquement échoué, plusieurs fois contre Barcelone, et l’an passé face au Real. Cette fois, il a réussi.

Le faire face au Barça, c’est ce qu’il y avait de plus fort. Parce que c’était totalement improbable de voir Paris, sans Thiago Silva et Thiago Motta, battre le club catalan. Mais il y a bien plus que ça. Justement parce que Barcelone, en plus d’être une référence par son histoire ou son palmarès, en est dans le jeu. Et c’est par le jeu que ce PSG a pris le dessus, d’une manière beaucoup trop éclatante pour que cela laisse indifférent. Oui, cette victoire fera date. Et c’est bien grâce à elle que le Paris de QSI peut rêver plus grand.