VIDEO - Real Madrid : les trois buts de Cristiano Ronaldo, trop fort pour l'Atlético

Cristiano Ronaldo poursuit sur sa lancée. Intenable en quart de finale de la Ligue des champions avec cinq buts marqués face au Bayern Munich (deux à l'aller, trois au retour), la star portugaise a récidivé contre l'Atlético Madrid en demi-finale aller avec un triplé, mardi au stade Santiago Bernabéu.

Sur une reprise de volée aux allures de centre-tir signée Casemiro, CR7 a débuté son festival en prenant le meilleur sur Stefan Savic pour smasher le ballon de la tête au fond des filets et ouvrir le score (1-0, 10e).

En deuxième période, Ronaldo a poursuivi son entreprise de démolition. Servi par Karim Benzema, il a profité d'un contre favorable face à Filipe Luis pour doubler la mise d'une puissante demi-volée du pied droit (2-0, 73e).

En fin de match, le meilleur buteur de l'histoire de la C1 a ajouté un 103e but à son compteur. Trouvé en retrait par Lucas Vazquez au point de penalty, le numéro 7 merengue a pris le temps de contrôler avant de prendre Jan Oblak à contre-pied d'une frappe du droit (3-0, 86e).

Porté par le meilleur buteur de son histoire, le Real a un pied et quelques orteils en finale de la Ligue des champions. Ronaldo, lui, a un peu plus assuré sa place dans les livres d'histoires. Avec son triplé, le quadruple Ballon d'Or est désormais le meilleur buteur des demi-finales de C1 avec 13 réalisations, soit deux de plus qu'une autre légende du ballon rond, Alfredo Di Stéfano. Sinon, avec 103 buts en "Champions", Ronaldo a marqué plus de buts à lui seul que l'Atlético dans toute son histoire dans la compétition (100 buts)...