Ligue des champions : Christophe Jallet, 33 ans mais une ambition intacte

Parmi ses qualités, le latéral droit international de l'OGC Nice, Christophe Jallet, manie avec aisance humour et sens de l'autodérision. Mais au Musée national du sport, cadre de sa présentation officielle, le néo-Niçois a préfacé le jeu des questions-réponses par un "je ne suis pas venu à Nice en préretraite, mais alors pas du tout".

Le défenseur, âgé de 33 ans, n'a pas encore tourné la page sportive même si sa reconversion est bien anticipée avec un BTS d'oenologie en poche et récemment une formation dans l'immobilier.

Pour terminer doucettement un joli parcours débuté à Niort, poursuivi à Lorient, au PSG et à l'Olympique lyonnais, le Cognaçais, fils de viticulteurs, n'avait qu'à se laisser bercer entre Saône et Rhône jusqu'au terme de son contrat lyonnais en juin prochain, sans se préoccuper de la concurrence avivée par l'arrivée du défenseur de l'Ajax Amsterdam, Kenny Tete en plus du Brésilien Rafael.

La sélection toujours en tête

Libéré par le président Jean-Michel Aulas, il a préféré mettre le cap au sud, à Nice qu'il pense être le meilleur contexte pour défendre ses chances auprès de Didier Deschamps en vue du Mondial 2018 en Russie. "Quand on a la chance de faire un Euro et d'être encore sélectionné à un an de l'échéance mondiale, on est obligé d'y penser", plaide-t-il.

"D'autant que ce sera la dernière possibilité pour moi de jouer une Coupe du monde. Peut-être que j'irai, peut-être pas, mais je ne veux pas avoir de regrets. Je suis à l'endroit idéal pour me donner toutes les chances." Convoqué lors des deux derniers rassemblements des Bleus où, là aussi, il y a des postulants pour porter le numéro 2, le double champion de France avec le PSG (en 2013 et 2014) a mis dès son arrivée sur la Côte d'Azur les bouchées doubles afin de combler un retard de préparation pour cause de congés retardés.

Très attendu, notamment par Lucien Favre, le technicien suisse déjà soucieux de remplacer les Aiglons partis cet été - les défenseurs Paul Baysse, libre (Malaga), Ricardo Pereira (Porto), le milieu Younes Belhanda (Galatasaray) -, Jallet s'est glissé instantanément dans le moule niçois.

Il n'a certes pas du tout le profil du Portugais Ricardo Pereira devenu lors de ses deux années de prêt l'une des valeurs montantes de la Ligue 1, ni la polyvalence du Lusitanien qui avait bouclé la saison passée en position très haute, celle d'un ailier.

Mais il a l'expérience du très haut niveau, une qualité de centre et les qualités humaines d'un homme de vestiaire reconnu et apprécié unanimement. Alors remplaçant, sa prise de parole lors de la mi-temps d'un 8e de finale d'Europa League mal embarqué pour les Gones devant la Roma avait frappé les esprits.

Christophe Jallet contre l'AS Rome en Ligue Europa (16 mars 2016).Getty Images

" C'est aussi l'homme qui nous a plu "

"Il est bien impliqué dans le collectif, positif. C'est aussi l'homme qui nous a plu", a dévoilé le technicien suisse qui a signalé l'avoir vu commencer à gravir les échelons sous le maillot des Merlus, lors d'une visite à son ami Christian Gourcuff.

Avant d'ajouter : "Le plus important, c'est un bon joueur ! Aux entraînements, dans la conservation du ballon, l'anticipation des mouvements, il y a du niveau."

Titulaire en demi-finale de l'Europa League au sein du onze de l'OL malmené par l'Ajax dans la magnifique ArenA, Christophe Jallet a certainement préparé ses nouveaux partenaires (1-1 à l'aller) à ce qui les attend à Amsterdam. Casanier au point de ne jamais avoir donné suite à des propositions hors de l'Hexagone, il ne demande qu'à faire des heures supp en Europe. La préretraite, ce n'est pas encore pour demain.