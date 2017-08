Naples - Nice (2-0), l'antisèche : S'ils veulent y croire, les Aiglons devront tout changer

Le jeu : Nice dépassé de bout en bout

Ce match a été une longue souffrance pour Nice. Les Aiglons, peut-être un peu submergés par le contexte, ont été dominés du début à la fin par le Napoli, qui a largement maîtrisé la rencontre. L'OGCN a souffert devant le pressing napolitain et a longtemps été incapable de relancer sereinement. Pour ne rien arranger, les défenseurs niçois ont lutté devant la vivacité des attaquants adverses, qui se sont régalés en prenant la profondeur dans le dos de Dante et ses coéquipiers. 2-0, c'est presque bien payé pour le Gym.

Kalidou Koulibaly and Dries Mertens of SSC Napoli celebrate the 2-0 goal scored by Jorginho during the UEFA Champions League Qualifying Play-Offs Round First Leg match between SSC Napoli and OGC Nice at Stadio San Paolo.Eurosport

Les joueurs : Cardinale coupable, Seri transparent

Si Allan Saint-Maximin a tenté de placer quelques accélérations, il n'y a pas grand monde qui a sorti la tête de l'eau à Nice. Mais certains ont coulé un peu plus que les autres. Yoan Cardinale par exemple. S'il a réussi quelques arrêts, le portier de Nice, déjà coupable à l'aller contre l'Ajax et face à Troyes en L1, a payé cash sa sortie hasardeuse devant Dries Mertens, qui en a profité pour ouvrir le score (1-0, 13e). Si toute la défense a été dans le dur, Malang Sarr a clairement souffert dans son couloir gauche. Jean Michel Seri a, lui, été transparent au milieu.

Le facteur X : Et si le retard du bus n'avait pas aidé les Niçois

Oui, c'est de la mauvaise foi. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur le match tant les Aiglons ont été surpassés alors on cherche ailleurs. Et les soucis pour arriver au stade rencontrés par les Niçois ne les ont sûrement pas aidés à bien se préparer pour ce match si particulier pour nombre de protégés de Lucien Favre.

La stat : 0

Nice n'a pas su se mettre au niveau. Et a été étouffé comme rarement. Les Aiglons n'ont pas cadré un tir dans cette rencontre. Pendant que Naples a multiplié les tentatives (21 tirs dont 8 cadrés), les Niçois se sont contentés de 6 petites frappes…

La décla : Lucien Favre (entraîneur de Nice)

"On aurait pu éviter les deux cartons rouges mais c'est un peu sévère, je pense. C'est regrettable de terminer à neuf mais, ce qui est bien, c'est d'avoir tenu parce que, à 3-0, c'était cuit. Alors que là, il y a de l'espoir. On a bien fait de jouer avec ce système (une défense à trois, NDLR). On a fait une bonne prestation sans plus. On a concédé trop d'occasions quand même. On s'est trop fait avoir quand ils ont joué à une touche, on a eu du mal alors à serrer les lignes. C'est très bien huilé, on voit que ça joue très, très bien. Ils ont une très grande intelligence collective et leur système fonctionne très bien. On a quand même eu deux ou trois occasions en première période. Si on en met une, ça change un peu tout.."

La question : Nice peut-il le faire au retour ?

2-0 à l'aller, c'est un bien mauvais résultat. Nice aurait pu prendre plus cher mais a presque vu ses rêves de Ligue des champions s'envoler ce mercredi soir au stade San Paolo. Au final, les Aiglons gardent quand même une chance pour le retour. Elle est infime. Et les deux expulsions, qui les priveront d'Alassane Pléa et de Vincent Koziello, n'arrangent rien. Cependant, le Gym peut encore y croire. Mais pour réaliser l'exploit de renverser ce Napoli, il faudra cependant tout changer. L'attitude surtout.

En difficulté en L1 depuis le début de cette saison, Nice n'a pas su montrer le visage que l'on attendait pour ce choc européen sur la pelouse napolitaine. Les protégés de Lucien Favre sont certes tombés sur une bonne équipe - Naples a été supérieur sur le plan technique, tactique et physique - mais ils ont aussi été beaucoup trop spectateurs. Ils ont trop souvent laissé jouer les milieux du Napoli, qui ont pu servir idéalement leurs attaquants, et ont eu beaucoup de déchets. Il faudra corriger tout ça pour exister et y croire un peu. Car les attaquants napolitains ne sont pas toujours aussi maladroits.