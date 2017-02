Ligue Europa - Après MU-ASSE : "Quand le grand tombait, l'arbitre avait envie de siffler"

La colère est mal contenue et déborde sur les visages. De Christophe Galtier à Jordan Veretout, les Verts ont ruminé leur frustration face aux micros après leur cinglante défaite à Old Trafford (3-0) en 16e de finale aller de la Ligue Europa. Certes dominés, les Stéphanois méritaient mieux après une première période où ils ont regardé dans le blanc des yeux les stars de Man U. Mais un coup franc sifflé sur une faute imaginaire de Veretout sur Zlatan Ibrahimovic et un penalty discutable provoqué par ce même Suédois ont quasiment dissipé leur rêve de poursuivre l'aventure européenne.

Alors forcément, la pillule a du mal à passer : "Je suis en colère", a enragé Galtier. "Même si je savais qu'il y avait un écart conséquent et que Manchester est plus fort que nous, sur l'ensemble du match, vu notre 1re période, le score est sévère. Et il y a eu des décisions arbitrales malheureuses." Selon le coach des Verts, Pavel Kralovec s'est laissé abuser par Zlatan Ibrahimovic : "Il a été arbitré comme la star qu'il est", a-t-il constaté.

Vidéo - Galtier : "Ibra a été aidé" 00:34

Romain Hamouma est allé encore un peu plus loin : "Quand le grand (ndlr : Ibrahimovic) tombait, il avait envie de siffler", a pesté l'avant-centre de l'ASSE. "Après, évidemment, c'est un super joueur, il ne court pas beaucoup mais il est super bien placé." Simplement interrogé par la télévision de MU, Zlatan Ibrahimovic n'a pas vraiment eu à s'expliquer face aux questions complaisantes de l'organe officiel du club et il n'a pas pris le temps de s'arrêter devant les micros plus impartiaux.

" Les grands attaquants obtiennent ce qu'ils veulent "

Jordan Veretout, lui, a donné sa version des faits sur le coup franc qui a déclenché l'avalanche de buts. "Je touche le ballon avant lui, je mets le pied sur le ballon", a-t-il indiqué. "C'est lui qui fait faute. Les grands attaquants, ils obtiennent ce qu'ils veulent." La "naïveté" de l'arbitrage, selon les mots d'Henri Saivet, a furieusement mis à mal les belles intentions stéphanoises et réduit à néant ou quasiment leurs efforts.

La roublardise d'Ibrahimovic les condamne désormais à un exploit monumental à Geoffroy-Guichard la semaine prochaine. Cette soirée enfiévrée leur laissera des regrets, certes. Mais c'est une leçon précieuse. Si ces Verts veulent continuer de grandir sur la scène européenne, ils devront aussi apprendre à aller au bout de leurs idées et concrétiser leurs situations chaudes au tableau d'affichage. Car si l'arbitrage les a plombés, leur maladresse offensive ne les a franchement pas aidés. Et ça, Zlatan Ibrahimovic n'y est pour rien.