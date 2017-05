Mourinho : "Il y a beaucoup de poètes dans le foot, mais les poètes ne gagnent pas de titres"

Qu’il est agaçant ce José Mourinho ! C’est vrai, partout où il passe, il applique les mêmes méthodes, pourrit les mêmes grands matches et fait son cinéma en conférence de presse. Non, vraiment, il ne fait rien pour être aimé. Mais, avec lui, la fin justifie toujours les moyens. Et ce mercredi encore.

Face à une timide et inexpérimentée équipe de l’Ajax, on aurait pu penser que Mourinho allait jouer l’attaque. C’est mal connaître l’animal. Sans rien changer de ses plans initiaux, le Portugais a présenté une équipe de Manchester solide, à défaut d’être brillante. Une équipe où les rouages essentiels se nomment parfois Marouane Fellaini ou Michael Carrick. On a connu plus clinquant.

Mais le clinquant, Mourinho s'en fout. Il recherche avant tout l'efficacité. Pour sa 4e grande finale européenne, José Mourinho a continué son Grand Chelem. Un sans-faute qui fait désormais de lui le seul entraîneur de l’histoire à avoir remporté deux C1 et deux Ligue Europa.

Benitez, Lattek et… Hitzfeld

Mais la légende de Mourinho s’écrit aussi et surtout dans le changement. Car, s’il a bien une marque de fabrique à la méthode, c’est qu’elle s’applique à peu près partout. Vainqueur de trophées européens avec trois clubs différents (Porto, Inter, Manchester United), le "Special One" a rejoint un cercle très fermé : celui des techniciens à avoir soulevé des trophées européens avec trois équipes différentes. Ils sont désormais trois avec Rafael Benitez, Udo Lattek et lui-même.

Au passage, il soulève son 25e trophée et rejoint un certain Ottmar Hitzfeld au deuxième rang des entraîneurs les plus titrés de l’histoire. Si certains laisseront une trace dans l’histoire du jeu avec des principes tactiques évolués, lui y restera pour une armoire à trophées qui commence à déborder.

" Je ne veux plus entendre parler de football "

Mais, ne comptez pas sur lui pour en faire des caisses sur ce nouveau sacre. Non, désormais, José Mourinho est "en vacances" et ne veut "plus entendre parler de football". C’était sans compter sur les journalistes présents à Stockholm qui, évidemment, ont voulu l’interroger sur la nouvelle performance poussive de son équipe, et ce style Mourinho, si ennuyeux.

Alors, The Special One a sorti sa meilleure arme : sa répartie. "Il y a beaucoup de poètes dans le football, mais les poètes ne gagnent pas de titres". Vraiment, qu’il est agaçant.