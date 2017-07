Sankharé permet à Bordeaux de virer en tête contre le Videoton (2-1)

Bordeaux a pris une (petite) option pour rallier les barrages de la Ligue Europa. Au Matmut Atlantique, dans le sillage d'un Younousse Sankharé déjà très affûté et double buteur, les Girondins se sont imposés sur la plus petite des marges (2-1) contre le club hongrois de Videoton. Cette première manche est néanmoins ternie par un bémol : le fameux but encaissé à domicile qui pourrait avoir son importance au terme de la double confrontation. La marge bordelaise est infime avant le match retour, programmé jeudi prochain en Hongrie.

Il y a deux ans, Bordeaux disputait la phase de groupes de la C3 en compagnie notamment de Liverpool. Pour espérer atteindre de nouveau ce stade de la compétition, le club girondin a fait un petit pas en avant avec un succès qui porte le sceau de Sankharé. L'ancien Lillois, formé au PSG, s'est mis en valeur avec un doublé. Une première banderille grâce à une tête plongeante sur un centre de Malcom (1-0, 18e). Une seconde pour conclure une belle action à trois lancée par Malcom - encore lui - puis relayée par Kamano (2-1, 33e). Seul souci, la défense bordelaise a cédé entretemps, Igor Lewczuk laissant Stefan Secepovic ajuster de près Benoît Costil, recrue de l'été (1-1, 23e).

Bordeaux n'a pas su capitaliser sur son avance

La seconde période a été moins rythmée, les organismes des deux équipes étant éprouvées par la préparation d'avant-saison en cette fin de mois de juillet. En conséquence, les joueurs de Jocelyn Gourvennec n'ont jamais su capitaliser sur leur avance. Ils se sont seulement procurés deux nouvelles occasions par Kamano (46e) et Lewczuk (88e). Le défenseur polonais n'a pas rassuré sur le plan défensif en affichant un certain laxisme sur plusieurs situations, dont l'une a débouché sur le but encaissé. Alors que son concurrent, Vukasin Jovanovic, acheté définitivement au Zenit Saint-Pétersbourg, était sur le banc des remplaçants.

Videoton - qui compte le Français Loïc Nego, champion d'Europe des moins de 19 ans en 2010, dans ses rangs et qui s'est montré intéressant dans ses prises de balle ce jeudi - garde donc ses chances quasiment intactes avant de recevoir les Girondins pour la manche retour.