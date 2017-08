Marquez, capitaine du Mexique, sanctionné pour ses liens avec un cartel de drogue

Rafael Marquez dans l'oeil du cyclone. Les Etats-Unis ont adopté mercredi des sanctions à l'encontre d'une vingtaine d'individus suspectés d'avoir été en lien avec un vaste réseau de trafic de drogue au Mexique, parmi lesquels figure le capitaine de l'équipe de football mexicain,. Au total 22 Mexicains et 42 "entités" ont été sanctionnés pour avoir participé au trafic de drogue mis en place par Raul Flores Hernandez, chef présumé du réseau, a indiqué le Trésor américain dans un communiqué. "L'ensemble des biens de ces personnes ainsi que des entités sont gelés tandis que les citoyens américains ont pour interdiction de commercer avec eux", a-t-il ajouté.

Parmi les personnes visées par ces sanctions figurent "le joueur de football professionnel Rafael Marquez Alvarez (dit Rafa Marquez) et le chanteur mexicain Julio Cesar Alvarez Montelongo (dit Julion Alvarez)", souligne le communiqué. "Les deux hommes ont des relations de longue date avec Flores Hernandez", qui aurait utilisé leurs identités pour placer certains de ses biens, selon la même source. Le Mexique a de son côté saisi différents biens appartenant à Raul Flores Hernandez et son réseau, dit "Flores DTO" ("Flores drug trafficking organization") dont le Grand casino de la région de Guadalajara (ouest du Mexique).

Plusieurs années d'investigation

Les autorités américaines soulignent que ces sanctions interviennent à l'issue de plusieurs années d'investigations menées conjointement avec leurs homologues mexicains. "Raul Flores Hernandez opérait depuis des décennies grâce à ses relations de longue date avec d'autres réseaux et l'utilisation de prête-noms pour masquer ses investissements dans des trafics illégaux de drogue", a commenté John E. Smith, un des responsables américains.

Rafael Marquez, 38 ans, avait fait ses débuts dans l'équipe nationale du Mexique en février 1997. Il en a été le capitaine lors des quatre dernières coupes du Monde. Jeune star de l'Atlas, le défenseur central rejoint l'AS Monaco en 1999, club de la principauté avec lequel il devient champion de France en 2000, avant de signer avec le FC Barcelone quatre ans plus tard.

Il fut ainsi le premier joueur mexicain à gagner la Ligue des champions en 2006. Il dut quitter le Barça en 2010 pour laisser la place à de plus jeunes joueurs. Il a ensuite passé deux ans chez les Red Bulls de New York, en MLS, avant de rejoindre le Club Leon du Mexique (2012-2014), Vérone en Italie (2014-2016) et de revenir au sein de son premier club, le CF Atlas en 2016.