France-Angleterre, ce sera sans Rooney

Wayne Rooney n'a pas passé le cut. Les états de service du joueur aux 119 sélections (53 buts) n'ont pas convaincu Southgate de conserver la légende de Manchester United âgée de 31 ans, sur le déclin et plus titulaire en club. En attaque, le sélectionneur lui a préféré Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Jermaine Defoe (Sunderland) et Marcus Rashford (Manchester United).

C'est la première fois que Kane, meilleur buteur de la Premier League (29 buts), est sélectionné par Southgate. L'avant-centre des "Spurs" avait été blessé lors des six premiers matches du sélectionneur. Les "Trois Lions", premiers de leur groupe de qualification pour le Mondial-2018, doivent affronter l'Ecosse le 10 juin à Glasgow, puis la France en amical le 13 juin au Stade de France.

Le groupe des 25 joueurs

Gardien: Jack Butland (Stoke), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino/ITA), Tom Heaton (Burnley)

Défenseurs: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham), Ben Gibson (Middlesbrough), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Tottenham)

Milieux: Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Manchester City)

Attaquants:Jermain Defoe (Sunderland), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester)