Antoine Griezmann à Manchester United la saison prochaine ? "Possible", répond l'intéressé

Le transfert d'Antoine Griezmann à Manchester United se précise. Interrogé lundi soir sur TMC dans l'émission Quotidien sur un éventuel départ vers les Red Devils, l'attaquant de l'Atlético Madrid a déclaré qu'il avait "six" chances sur dix de rejoindre la formation dirigée par José Mourinho cet été. Et admis comme "possible" l'éventualité de porter les couleurs mancuniennes la saison prochaine. C'est la première fois que l'international français évoque aussi ouvertement l'hypothèse d'un transfert.

L'intérêt de Manchester United ne date cependant pas d'hier. Mourinho voit depuis quelques temps le Mâconnais comme une cible prioritaire de son recrutement estival et la presse espagnole évoquait récemment un accord entre les dirigeants de Manchester United et les représentants de Griezmann sur les termes du contrat. Le club anglais devra cependant consentir un investissement conséquent pour l'attaquant de 25 ans, lié à l'Atlético jusqu'en juin 2021 et dont la clause libératoire s'élèverait à 100 millions d'euros.

Le TAS a aussi un rôle à jouer...

Manchester United a les moyens de mettre cette somme sur la table. L'obstacle qui pourrait éventuellement remettre en cause ce transfert est d'ordre sportif. Car les Red Devils n'ont terminé qu'à la sixième place de la Premier League et ne sont actuellement pas qualifiés pour la Ligue des champions. Contrairement à l'Atlético, qui a fini troisième en Liga. En revanche, une victoire mercredi face à l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa ouvrirait les portes de la compétition reine des Coupes d'Europe au club anglais. Et pour un transfert de Griezmann par la même occasion.

A ce stade, son départ de l'Atlético est en effet une possibilité. Mais l'international français a aussi indiqué dans Quotiden qu'il avait "sept" chances sur dix de rester au sein du club madrilène, actuellement sous le coup d'une interdiction de recrutement. L'Atlético a fait appel de cette décision auprès du TAS et le verdict pourrait lui aussi être décisif dans le choix de Griezmann. Si les Colchoneros n'avaient pas la possibilité de se renforcer cet été, cela pourrait finir de convaincre "Grizou" de rejoindre Paul Pogba du côté d'Old Trafford.