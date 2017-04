L'ancien Lyonnais Dejan Lovren prolonge à Liverpool

Photo du nouveau maillot de Liverpool sur le dos, Dejan Lovren a apposé sa signature ce vendredi à un nouveau contrat "longue durée" avec les Reds. Comme le veut la tradition à Liverpool, la durée du nouveau contrat n'a pas été précisée, mais les médias anglais parlent d'un nouveau bail jusqu'en 2021 pour le défenseur croate.

L'ancien joueur de l'OL, à Liverpool depuis 2014, a disputé 28 matches cette saison avec les Reds. "Je pense que je suis l'homme le plus heureux du monde aujourd'hui. C'est un nouveau rêve qui se réalise. J'ai toujours rêvé de rester le plus longtemps possible dans ce club que j'aime tant", s'est félicité l'international croate de 27 ans sur le site des Reds.