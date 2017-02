Mercato - Si Lionel Messi (Barça) veut retrouver Pep Guardiola, il devra aller à Manchester City

Les Citizens sont prêts à tout pour reformer le duo Messi-Guardiola. Informés du désir de la Pulga de rejouer un jour sous les ordres de l'entraîneur espagnol, les dirigeants de Manchester City ont décidé de recruter la star barcelonaise selon le Mirror. Car Pep Guardiola, lui, n'aurait aucune envie de retourner au Barça.

Le tabloïd britannique assure que le club mancunien a fait de Leo Messi sa priorité pour le prochain mercato estival et serait prêt à mettre une somme record de 115 millions d'euros sur la table pour convaincre le club catalan. Le FC Barcelone n'a, pour le moment, aucune intention de lâcher son quintuple Ballon d'or mais le joueur, lui, pourrait se laisser tenter. Messi tarde toujours à prolonger avec les Blaugrana alors que son contrat prendra fin en juin 2018.

D'après le Mirror, Manchester City pourrait également offrir un salaire mensuel de 2,3 millions d'euros à Messi qui touche déjà 24 millions par an en Catalogne. Le Barça, lui, ne serait pas en mesure de s'aligner sur cette proposition car il a déjà augmenté ses stars Neymar et Luis Suarez et ne doit pas dépasser 70% de son budget en masse salariale. Récemment corrigé par le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des champions (4-0), le Barça aura besoin de se renouveler s'il ne veut pas perdre son plus grand joueur.