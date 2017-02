Mourinho veut tenter un très gros coup : convaincre Neymar de quitter le Barça

Manchester United a déjà fait des folies l'été dernier pour satisfaire José Mourinho. Et ce sera encore le cas l'été prochain. Plusieurs secteurs devraient être renforcés. Mais c'est dans le domaine offensif que Man U pourrait frapper le plus fort. A en croire le quotidien catalan Sport, qui en fait sa Une ce samedi, Mourinho a ainsi fait de Neymar sa priorité pour le prochain mercato estival.

Le journal pro Barça, qui cite une source proche du technicien portugais, annonce que le manager des Red Devils a pris contact avec la star brésilienne des Blaugranas depuis quelques semaines maintenant. Alors qu'Anthony Martial ne répond pas vraiment à ses attentes cette saison sur le côté gauche, "Mou" serait convaincu que l'ancien prodige de Santos est l'atout qu'il manque pour permettre à l'attaque mancunienne de tourner à plein régime.

Le Barça a tout fait pour sécuriser l'avenir de son joueur

A 25 ans, Neymar a connu des périodes plus compliquées depuis le début de la saison avec le FC Barcelone. Avec 6 buts et 10 passes en Liga ou encore 2 buts et 7 passes en Ligue des champions, ses statistiques sont un peu moins ronflantes par rapport à la saison passée (24 buts en Liga). Il est notamment moins précis devant le but mais il reste un élément clef du trio redoutable des Blaugranas avec Lionel Messi et Luis Suarez. L'arracher au Barça s'annonce d'ailleurs très compliqué.

L'été dernier, le numéro 11 du Barça a prolongé son contrat jusqu'en 2021. Et le club catalan a tout fait pour sécuriser l'avenir de son joueur. Le champion d'Espagne en titre avait indiqué que la clause libératoire du joueur a été réhaussée : elle est passée à 200 millions pour cette première année et va continuer de grimper ensuite (222 millions la deuxième année et 250 millions entre 2018 et 2021). A l'époque, la formation catalane avait déjà dû s'activer pour calmer les intérêts du Paris SG, du Real Madrid mais aussi de… Manchester United.

NeymarAFP

Griezmann, l'autre option qui fait saliver Mourinho

Le club mancunien devrait revenir à la charge dans les prochains mois. Il fera tout pour profiter d'une occasion si elle se présente. Et elle pourrait se présenter. La saison des Catalans n'est pas à la hauteur des attentes. Et il pourrait y avoir des changements l’été prochain. Surtout, Manchester en a les moyens. Et Mourinho, qui s'était déjà intéressé au Brésilien quand il était sur le banc du Real Madrid, sait se montrer persuasif quand il a envie d'un joueur. Dans tous les cas, Manchester devrait se renforcer devant. Antoine Griezmann est ainsi l'une des autres pistes prioritaires des Mancuniens pour cet été.