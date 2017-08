Liverpool libéré, West Ham accablé

Liverpool tient son premier succès de la saison. Même s'il a été long à se dessiner. Rejoints en toute fin de match la semaine passée par Watford (3-3), les Reds ont patienté jusqu'à la 73e minute pour concrétiser leur domination face à Crystal Palace (1-0) samedi à Anfield. Opportuniste, Sadio Mané a inscrit le but libérateur pour la formation de Jürgen Klopp après une action confuse dans la surface. Un court mais précieux succès pour Liverpool avant une semaine cruciale qui verra les Reds affronter Hoffenheim en barrage retour de la Ligue des champions, puis Arsenal pour le choc de la 3e journée de Premier League.

West Ham pensait pour sa part tenir un nul à valeur de victoire à Southampton. Mené 2-0 sur des buts de Manolo Gabbiadini (11e) et Dusan Tadic (38e s.p.), et réduit à dix après l'expulsion de Marko Arnautovic (33e), le club londonien s'en était remis à Chicharito Hernandez, auteur d'un doublé (44e, 73e) pour revenir au score. Mais la domination des Saints a été récompensée dans les derniers instants sur un penalty, longuement contesté par les hommes de Slaven Bilic et transformé par Charlie Austin (90e s.p.). Cette défaite (3-2) laisse West Ham à la dernière place du classement provisoire.

West Bromwich Albion est dans une bien meilleure situation. Les Baggies sont provisoirement deuxièmes après avoir signé une nouvelle victoire à Burnley (0-1) grâce à un but d'Hal Robson-Kanu (71e), expulsé un peu plus tard (83e). Watford, vainqueur à l'usure de Bournemouth (0-2) sur des réalisations de Richarlison (73e) et Etienne Capoue (86e), tout juste entré en jeu, suit en troisième position. Leicester s'est pour sa part imposé devant Brighton and Hove Albion (2-0) avec des buts de Shinji Okazaki (1re) et Harry Maguire (51e).