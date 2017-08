Premier League (1re journée): Liverpool accroché sur le gong à Watford (3-3) au terme d'un match fou

Le Premier League fait déjà honneur à sa réputation de Championnat spectaculaire. Cette cuvée 2017-2018 est partie sur des bases très élevées en termes de buts inscrits. Deux matches seulement disputés et déjà 13 buts au compteur. Après l'explosif Arsenal-Leicester (4-3), on a eu au droit au renversant Watford-Liverpool (3-3), alors que l'actualité des Reds est rythmée par le feuilleton Philippe Coutinho, courtisé ardemment par le FC Barcelone.

En attendant que le dossier se décante, le club de la Mersey a souffert et a laissé filer ses deux premiers points de la saison. Watford a offert une belle adversité et a même mené deux fois au score en première période. Mais à chaque fois, les joueurs de Jürgen Klopp ont réagi et ils ont cru avoir le dernier mot grâce à l'une des recrues de l'été, Mohamed Salah, auteur du troisième but de Liverpool. Mais dans le temps additionnel, les Hornets ont arraché l'égalisation, sur une faute de main de Simon Mignolet.

