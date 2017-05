Avant la C1, le gamin Moise Kean sauve la Juventus à Bologne (1-2)

Tous les voyants sont au vert pour la Juventus Turin: A une semaine de sa finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le champion d'Italie est allé s'imposer 2-1 à Bologne lors de la 38e et dernière journée de Serie A.

Le match était sans véritable enjeu pour les Turinois, mais leur réaction après avoir encaissé le premier but, signé Taïder d'une frappe magnifique (52e), a montré qu'ils ne souhaitaient pas rester sur une mauvaise impression avant d'aller à Cardiff.

Les Bianconeri ont alors accéléré et Dybala a égalisé (70e) de près avant le but de la victoire de Kean dans le temps additionnel (90+4). Cet attaquant italien d'origine ivoirienne, âgé de 17 ans, est l'un des plus grands espoirs de la Juventus. Il est le premier joueur né en 2000 à marquer un but dans l'un des cinq grands championnats européens.

Khedira de retour

Ce match à Bologne faisait aussi figure de test pour Sami Khedira. Blessé depuis quelques semaines, l'Allemand a joué une heure sans sembler en difficulté et pourrait donc être titulaire face au Real Madrid samedi prochain.

Dimanche, les derniers matches de la 38e et dernière journée permettront de connaître les deux derniers verdicts de cette saison de Serie A.

L'AS Rome et Naples se disputeront à distance la deuxième place, qui envoie directement en poules de la Ligue des champions. La Roma, pour laquelle Francesco Totti jouera à 40 ans son dernier match, a un point d'avance et l'avantage de recevoir le Genoa, qui n'a rien à gagner ni à perdre. Naples sera de son côté en déplacement sur le terrain de la Sampdoria Gênes. En cas d'égalité de points, c'est la Roma qui finira deuxième.

En bas de tableau, Crotone, 18e, a encore une petite chance de maintien et la jouera à fond face à la Lazio Rome, 5e et dépassée samedi par l'Atalanta Bergame, qui a battu le Chievo Vérone 1-0. Avec un seul point d'avance sur le club calabrais, Empoli (17e) se sait en danger mais a l'avantage d'affronter Palerme (19e), déjà officiellement relégué depuis longtemps. A égalité de points, c'est Crotone qui sauvera sa place dans l'élite.